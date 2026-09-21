Граф хотів міцніший коктейль: як Campari став частиною історії Negroni

У знаменитого Negroni є історія, яка починається не з модного бару або складного рецепта, а з прохання зробити звичний напій міцнішим. У 1919 році у Флоренції граф Камілло Негроні попросив бармена Фоско Скарселлі змінити його улюблений коктейль Americano. Так у цій історії з'явився джин, а разом із ним і майбутній Negroni.

Негроні - коктейль, історія якого почалася у Флоренції в 1919 році. Фото: eKokki / Pixabay

Прохання графа

Місцем дії був Caffè Casoni у Флоренції. За версією Campari, граф Негроні попросив Скарселлі замінити содову воду в його Americano (Americano — класичний італійський коктейль із Campari, солодкого вермуту та содової) на порцію джину. Бармен пішов назустріч клієнту й одночасно змінив звичну подачу: замість традиційного лимона використав часточку апельсина.

Напій, що вийшов, виявився досить незвичайним і його помітили інші відвідувачі. Незабаром люди почали просити у Скарселлі "те, що зазвичай замовляє граф". Так, за новим варіантом Americano поступово закріпилося ім'я Negroni. При цьому подробиці цієї історії мають статус історичної версії, а не повністю доведеного епізоду: навіть Campari використовує формулювання "вважається".

Де тут Campari

Головний зв'язок з Campari полягає в самому Americano та складі майбутнього Negroni. Сьогодні класичний Negroni готують із рівних частин Campari, джину та солодкого червоного вермуту. Напій подають із льодом та прикрашають апельсином.

Саме Campari став одним із ключових компонентів рецепту, який перетворив звичайну ідею "зробити міцніше" на самостійний коктейль. З часом Negroni вийшов далеко за межі Флоренції і став відомим у багатьох країнах.

Класика понад століття

У 1961 році Negroni увійшов до першого списку класичних коктейлів Міжнародної асоціації барменів. Сьогодні він залишається одним з найвідоміших італійських коктейлів, а його базова формула, як і раніше, будується навколо трьох інгредієнтів: Campari, джину та солодкого вермуту.

Цікаво, що історія напою особливо актуальна у вересні 2026 року: Negroni Week проходить з 21 по 27 вересня. Це міжнародна акція, присвячена коктейлю та його численним варіаціям.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Baileys придумали за 45 хвилин: історія знаменитого лікеру та рецепт домашнього аналога