Baileys придумали за 45 минут: история знаменитого ликёра и рецепт домашнего аналога

История знаменитого Бейлиса началась с неожиданно простого эксперимента. Сегодня сливочный ликёр ассоциируется с Ирландией, кофе и десертами, но его создание потребовало не только удачной идеи, но и длительной работы над рецептурой и технологией.

Бокал сливочного ликера со льдом / Фото: ИИ

Как появился знаменитый Baileys

История Baileys началась в 1973 году с идеи объединить два продукта, которые ассоциировались с Ирландией, — сливки и ирландский виски. По воспоминаниям одного из создателей, Дэвида Глакмана, первоначальная смесь появилась примерно за 45 минут. Однако готовый напиток создавался значительно дольше: на разработку стабильной рецептуры ушло около двух лет. В 1974 году Baileys вышел на рынок.

Первый эксперимент оказался далёк от идеала. В смесь добавляли сахар и шоколадный компонент, пока не получили более приятный вкус. Но главной проблемой стала технология: производителям предстояло добиться того, чтобы сливки и алкоголь оставались стабильными и не расслаивались. Именно поэтому история о "Бейлис за 45 минут" касается лишь первого эксперимента, а не готового промышленного продукта.

Как приготовить домашний аналог Baileys

Похожий сливочный ликёр можно приготовить и дома. Для него понадобятся 200 мл ирландского виски, 200 мл жирных сливок, 200 г сгущённого молока, 1 чайная ложка растворимого кофе, половина чайной ложки какао и 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Сначала растворите кофе и какао в небольшом количестве сливок. Затем добавьте остальные сливки, сгущённое молоко, виски и ваниль. Перемешайте до однородности, перелейте в чистую ёмкость и поставьте в холодильник. Перед употреблением напиток желательно встряхнуть. Домашний вариант следует хранить в холодильнике и не делать большими порциями.

Так история знаменитого Бейлиса началась с быстрого эксперимента, а похожий сливочный ликёр сегодня можно приготовить самостоятельно.

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