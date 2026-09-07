Цена бутылки часто воспринимается как показатель качества. Дорогой виски, выдержанный коньяк или премиальное вино могут производиться по сложным технологиям, однако сама стоимость напитка ещё не говорит о том, насколько тяжёлым окажется следующее утро.

Дорогой алкоголь и похмелье: действительно ли цена бутылки имеет значение. Фото: DuyNod / Pixabay

Что на самом деле вызывает похмелье

Главным фактором похмелья считается алкоголь, а его воздействие связано сразу с несколькими процессами. Этанол способствует потере жидкости, нарушает сон, раздражает желудок и после переработки в организме образует ацетальдегид. Все эти факторы могут влиять на самочувствие на следующий день.

При этом значение имеет и количество выпитого: в целом, чем больше алкоголя употреблено, тем выше вероятность тяжёлого похмелья. Это справедливо независимо от того, было ли это пиво, вино или крепкий алкоголь.

Дорогой алкоголь действительно отличается?

Разные напитки содержат не только этанол, но и другие соединения — так называемые конгенеры. Они образуются во время ферментации и производства алкоголя. Исследования показывают, что напитки с большим количеством таких веществ могут усиливать выраженность похмелья.

В одном из экспериментов участники после сопоставимого количества алкоголя чувствовали себя хуже после бурбона, чем после водки. При этом исследователи подчёркивают: влияние самого этанола на похмелье было значительно сильнее, чем влияние конгенеров.

Поэтому цена бутылки сама по себе не определяет тяжесть похмелья. Гораздо важнее количество выпитого, состав конкретного напитка и индивидуальная реакция организма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" отвечал на вопрос, можно ли понижать градус при употреблении алкогольных напитков.