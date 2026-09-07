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Сергій Кречмаровський
Цена бутылки часто воспринимается как показатель качества. Дорогой виски, выдержанный коньяк или премиальное вино могут производиться по сложным технологиям, однако сама стоимость напитка ещё не говорит о том, насколько тяжёлым окажется следующее утро.
Дорогой алкоголь и похмелье: действительно ли цена бутылки имеет значение. Фото: DuyNod / Pixabay
Главным фактором похмелья считается алкоголь, а его воздействие связано сразу с несколькими процессами. Этанол способствует потере жидкости, нарушает сон, раздражает желудок и после переработки в организме образует ацетальдегид. Все эти факторы могут влиять на самочувствие на следующий день.
При этом значение имеет и количество выпитого: в целом, чем больше алкоголя употреблено, тем выше вероятность тяжёлого похмелья. Это справедливо независимо от того, было ли это пиво, вино или крепкий алкоголь.
Разные напитки содержат не только этанол, но и другие соединения — так называемые конгенеры. Они образуются во время ферментации и производства алкоголя. Исследования показывают, что напитки с большим количеством таких веществ могут усиливать выраженность похмелья.
В одном из экспериментов участники после сопоставимого количества алкоголя чувствовали себя хуже после бурбона, чем после водки. При этом исследователи подчёркивают: влияние самого этанола на похмелье было значительно сильнее, чем влияние конгенеров.
Поэтому цена бутылки сама по себе не определяет тяжесть похмелья. Гораздо важнее количество выпитого, состав конкретного напитка и индивидуальная реакция организма.
Напомним, ранее портал "Комментарии" отвечал на вопрос, можно ли понижать градус при употреблении алкогольных напитков.