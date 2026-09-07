Дорогий алкоголь та похмілля: чи дійсно ціна пляшки має значення?

Ціна пляшки часто сприймається як показник якості. Дорогий віскі, витриманий коньяк або преміальне вино можуть вироблятися за складними технологіями, проте сама вартість напою ще не говорить про те, наскільки важким виявиться наступний ранок.

Дорогий алкоголь і похмілля: чи справді ціна пляшки має значення. Фото: DuyNod / Pixabay

Що насправді викликає похмілля

Головним чинником похмілля вважається алкоголь, чий вплив пов'язаний одразу з кількома процесами. Етанол сприяє втраті рідини, порушує сон, подразнює шлунок і після переробки в організмі утворює ацетальдегід. Усі ці фактори можуть впливати на самопочуття наступного дня.

У цьому значення має і кількість випитого: загалом, що більше алкоголю вжито, то вища ймовірність важкого похмілля. Це справедливо незалежно від того, чи це було пиво, вино, чи міцний алкоголь.

Чи дорогий алкоголь справді відрізняється?

Різні напої містять не лише етанол, а й інші сполуки — так звані конгенери. Вони утворюються під час ферментації та виробництва алкоголю. Дослідження показують, що напої з великою кількістю таких речовин можуть посилювати похмілля.

В одному з експериментів учасники після вживання порівнянної кількості алкоголю почувалися гірше після бурбону, ніж після горілки. При цьому дослідники наголошують: вплив самого етанолу на похмілля був значно сильнішим, ніж вплив конгенерів.

Тому ціна пляшки сама по собі не визначає тяжкість похмілля. Набагато важливіша кількість випитого, склад конкретного напою та індивідуальна реакція організму.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" відповідав на запитання, чи можна знижувати градус при вживанні алкогольних напоїв.