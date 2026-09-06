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Не можна знижувати градус: вчені пояснили, звідки взявся популярний міф про алкогольні напої

Дослідження за участю 90 добровольців перевірило, чи справді порядок вживання пива та вина впливає на тяжкість похмілля

6 вересня 2026, 09:45
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Сергій Кречмаровський

Фраза "не можна знижувати градус" знайома багатьом. Згідно з популярним правилом, після міцних напоїв нібито не можна переходити на пиво чи вино, інакше вранці похмілля буде особливо важким. Проте наукові дані не підтверджують, що саме порядок вживання напоїв визначає самопочуття наступного дня.

Не можна знижувати градус: вчені пояснили, звідки взявся популярний міф про алкогольні напої

Алкогольні напої в барі. Фото: wasi1370 / Pixabay

Що показало дослідження

2019 року в American Journal of Clinical Nutrition опублікували результати рандомізованого дослідження, присвяченого старому правилу "пиво перед вином — і все добре, вино перед пивом — буде погано".

В експерименті брали участь 90 осіб віком від 19 до 40 років. Одні спочатку пили пиво, а потім вино, інші – у зворотному порядку. За тиждень учасники змінювали послідовність. Контрольні групи вживали лише пиво чи вино.

Результат виявився несподіваним: ні порядок напоїв, ні їхнє поєднання не мали статистично значущого впливу на тяжкість похмілля. Натомість дослідники виявили два важливіші фактори — суб'єктивне відчуття сильного сп'яніння та блювання.

Чому з'явився міф

Точне походження правила встановити складно: схожі міфи існують у різних країнах. Ймовірно, одна з причин їхньої живучості полягає в тому, що зміна напоїв часто супроводжується продовженням застілля. В результаті людина просто випиває більше алкоголю, але пов'язує погане самопочуття саме зі зміною його міцності.

Насправді кількість випитого має набагато більше значення. NIAAA зазначає, що тяжкість похмілля в першу чергу пов'язана із вживанням алкоголю, а зневоднення, порушений сон та інші компоненти напоїв можуть додатково посилювати неприємні симптоми.

Таким чином, наукових підстав вважати, що саме "зниження градуса" викликає важке похмілля, немає. Дослідження перевіряло насамперед пиво та вино, тому переносити його результати абсолютно на всі види алкоголю було б неправильно.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про напій кіногероїв: секрет пропорції рому та коли, про який мовчать бармени.



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Джерело: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916522031215
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