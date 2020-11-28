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Главная Новости Мужчина вино и напитки Цени похмелье: пять правил жизни уважающего себя алкоголика
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Цени похмелье: пять правил жизни уважающего себя алкоголика

Эти правила помогут тебе освоиться, когда поймешь, что ты самый настоящий алкаш

сегодня, 12:20
Автор:

Павел Зинченко

У многих в жизни настает этот переломный момент, когда следует честно признаться себе: "Я алкоголик". Если тебя таки не миновала чаша сия, то тебе прийдется освоить несколько жизненно важных принципов, чтобы твоя жизнь продолжала быть полноценной и счастливой.

Цени похмелье: пять правил жизни уважающего себя алкоголика

Правила жизни алкоголика

Про долги

Если ты должен вернуть кому-то деньги, то всегда делай это в баре, желательно в “счастливые“ часы. Тогда есть шанс тут же их  и пропить. А если сумма долга не велика, то предложи вернуть пивом.

Про похмелье. Часть 1

Будь мужиком: цени похмелье. Ведь еще вчера оно того стоило.

Про выпивание в одиночестве

Что бы там не говорили, а пить одному — это нормально. Это не алкоголизм. Если тебе тоскливо на душе, доставай любые напитки, которые есть в твоем мини-баре. Вообще, заведи правило: каждую неделю пробовать новый напиток.

Про действие напитков

Пиво сделает тебя мягким, шампанское — глупым, вино — драматичным, текила — диким. Выбирай напиток в зависимости от того, какие у тебя планы на вечер. Главное, запомни, что если задумал пригласить домой даму, то пей что угодно, но только не пиво.

Про похмелье. Часть 2

Если так получается, что оно реально того не стоило, значит ты не способен правильно выпивать. Значит, в этом вопросе ты безнадежен. Иди ищи себе другое хобби.

Теперь ты знаешь, как поднять свою квалификацию, как алкоголика. Мы верим в твой успех. А если пить тебе уже изрядно надоело, издание "Комментарии" расскажет, как использовать пиво не по назначению.



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Источник: https://mport.ua/mix/760497-desjat-pravil-zhizni-sovremennogo-alkogolika
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