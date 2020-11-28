Цени похмелье: пять правил жизни уважающего себя алкоголика

У многих в жизни настает этот переломный момент, когда следует честно признаться себе: "Я алкоголик". Если тебя таки не миновала чаша сия, то тебе прийдется освоить несколько жизненно важных принципов, чтобы твоя жизнь продолжала быть полноценной и счастливой.

Правила жизни алкоголика

Про долги

Если ты должен вернуть кому-то деньги, то всегда делай это в баре, желательно в “счастливые“ часы. Тогда есть шанс тут же их и пропить. А если сумма долга не велика, то предложи вернуть пивом.

Про похмелье. Часть 1

Будь мужиком: цени похмелье. Ведь еще вчера оно того стоило.

Про выпивание в одиночестве

Что бы там не говорили, а пить одному — это нормально. Это не алкоголизм. Если тебе тоскливо на душе, доставай любые напитки, которые есть в твоем мини-баре. Вообще, заведи правило: каждую неделю пробовать новый напиток.

Про действие напитков

Пиво сделает тебя мягким, шампанское — глупым, вино — драматичным, текила — диким. Выбирай напиток в зависимости от того, какие у тебя планы на вечер. Главное, запомни, что если задумал пригласить домой даму, то пей что угодно, но только не пиво.

Про похмелье. Часть 2

Если так получается, что оно реально того не стоило, значит ты не способен правильно выпивать. Значит, в этом вопросе ты безнадежен. Иди ищи себе другое хобби.

Теперь ты знаешь, как поднять свою квалификацию, как алкоголика. Мы верим в твой успех. А если пить тебе уже изрядно надоело, издание "Комментарии" расскажет, как использовать пиво не по назначению.





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