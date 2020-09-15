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Пять оригинальных способов использовать пиво не по назначению

Пиво может быть весьма кстати не только тогда, когда оно в бокале

сегодня, 14:52
Автор:

Павел Зинченко

Пить пиво любят многие. Это прекрасный напиток, который принесет веселье в компанию или поможет расслабиться. Но мало кто знает, насколько пиво на самом деле многофункциональное. Его можно использовать в самых разных ситуациях повседневной жизни. О них нам расскажет mport.

Пять оригинальных способов использовать пиво не по назначению

1. Пиво поможет, если твои ноги устали после тяжелого дня. И мы вовсе не о его потреблении говорим. Нагрей его, вылей в тазик и погрузи туда стопы. Это очень полезная процедура.

2. Золотым украшениям свойственно темнеть и становиться грязными. Если это случилось - опусти их в кружку с пивом. После того, как они немного там полежат, протри сухой тряпкой.

3. Пиво способно заменить кондиционер для волос. Оно добавит блеска и легкости. Для этого нужно смочить волосы пивом и массировать кожу головы в течение 5 минут. Только не забудь после этого помыть голову обычной водой.

4. Хмель хорошо себя зарекомендовал в качестве растительного снотворного, и при этом употреблять его не обязательно. Если ты не можешь заснуть, постирай наволочку в воде с добавлением пива.

5. Пиво, разбавленное водой, заменит полироль для растений. Просто нанеси раствор на кусок ткани или ватный тампон и протри им листья.

Как видишь, пиво может пригодиться во многих случаях. Хотя тяжело представить себе человека, который опустит в него ноги. Также издание "Комментарии" расскажет, почему пиво намного аристократичнее вина.


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