Борьба за самогон: американец пытается отменить 150-летний запрет

В США домашнее производство пива и вина для личного употребления разрешено при соблюдении определенных условий. А вот изготовление крепкого алкоголя вроде виски или джина дома федеральное законодательство запрещает. Житель Огайо Джон Рим решил оспорить это правило, действующее уже более 150 лет.

В США пытаются пересмотреть давний запрет на домашнее производство крепкого алкоголя. Фото: ProsaClouds / Pixabay

С чего всё началось

Рим, бывший инженер аэрокосмической отрасли, много лет увлекается домашним пивоварением. Позже вместе с женой он открыл собственную пивоварню в Огайо. Однако попытка перейти от пива к крепким напиткам привела его к действующему федеральному запрету.

Закон разрешает американцам самостоятельно производить пиво и вино для личных нужд, но запрещает домашнюю дистилляцию спиртных напитков. Нарушение может повлечь уголовную ответственность. Рим считает, что такое ограничение не должно распространяться на небольшие объемы алкоголя, который человек производит исключительно для себя.

Почему появился запрет

Ограничения связаны с историей федерального налогообложения крепкого алкоголя. В 1791 году власти США ввели налог на дистиллированные напитки, что стало одной из причин Восстания из-за виски. Позже федеральное регулирование производства спиртного усиливалось, в том числе для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Теперь Рим утверждает, что налоговые полномочия правительства не дают ему права полностью запрещать домашнее производство алкоголя для личного использования. При этом власти считают ограничения необходимыми для контроля над рынком и сбора акцизов.

Спор дошел до суда

Дело Рима рассматривается на фоне разногласий между федеральными апелляционными судами. Один из них поддержал действующий запрет, тогда как другой пришел к противоположному выводу по связанному спору. Теперь Рим надеется, что Верховный суд США возьмется за его дело и определит, насколько далеко федеральные власти могут заходить в ограничении домашнего производства крепкого алкоголя.

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