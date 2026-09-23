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Боротьба за самогон: американець намагається скасувати 150-річну заборону

Житель Огайо хоче легально робити невеликі партії міцного алкоголю вдома і заперечує заборону

23 вересня 2026, 17:01
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Сергій Кречмаровський

Домашнє виробництво пива та вина для особистого вживання дозволено за дотримання певних умов. А ось виготовлення міцного алкоголю на кшталт віскі чи джину вдома федеральне законодавство забороняє. Житель Огайо Джон Рим вирішив оскаржити це правило, яке діє вже понад 150 років.

Боротьба за самогон: американець намагається скасувати 150-річну заборону

У США намагаються переглянути давню заборону на домашнє виробництво міцного алкоголю. Фото: ProsaClouds / Pixabay

З чого все почалося

Рим, колишній інженер аерокосмічної галузі, багато років захоплюється домашнім пивоварінням. Пізніше разом із дружиною він відкрив власну броварню в Огайо. Проте спроба перейти від пива до міцних напоїв призвела його до чинної федеральної заборони.

Закон дозволяє американцям самостійно виробляти пиво та вино для особистих потреб, але забороняє домашню дистиляцію спиртних напоїв. Порушення може призвести до кримінальної відповідальності. Рим вважає, що таке обмеження не повинно поширюватися на невеликі обсяги алкоголю, який людина виробляє виключно для себе.

Чому з'явилася заборона

Обмеження пов'язані з історією федерального оподаткування міцного алкоголю. У 1791 році влада США ввела податок на дистильовані напої, що стало однією з причин повстання через віскі. Пізніше федеральне регулювання виробництва спиртного посилювалося, зокрема для боротьби з ухиленням від сплати податків.

Тепер Рим стверджує, що податкові повноваження уряду не дають йому права забороняти домашнє виробництво алкоголю для особистого використання. При цьому влада вважає обмеження необхідними для контролю над ринком та збору акцизів.

Суперечка дійшла до суду

Справа Рима розглядається на тлі розбіжностей між федеральними апеляційними судами. Один із них підтримав діючу заборону, тоді як інший дійшов протилежного висновку щодо пов'язаної суперечки. Тепер Рим сподівається, що Верховний суд США візьметься за його справу і визначить, наскільки далеко федеральна влада може заходити в обмеженні домашнього виробництва міцного алкоголю.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як з'явився коктейль "Маргарита": історія напою та оригінальний рецепт



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Джерело: https://www.foxnews.com/food-drink/man-challenging-150-year-old-ban-making-liquor-home-hopes-supreme-court-takes-his-case
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