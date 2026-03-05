В Украине нельзя будет ловить рыбу без удостоверения рыбака: скоро введут новые правила

В Украине могут ввести новые правила для любителей рыбалки. Речь идет о возможном введении обязательного удостоверения рыбака , без которого ловить рыбу будет запрещено. Такая инициатива уже вызвала дискуссии среди экспертов, ведь, по их мнению, она может ограничить право граждан на общее использование природных ресурсов.

В Украине могут ввести удостоверение рыбака: эксперты предупреждают о рисках штрафов

Об этом во время эфира на IUATV заявил руководитель специализированного товарного рыбного хозяйства "Нижнее Белоцерковское на реке Рось" Сергей Горбаченко . По его словам, речь идет не только о введении рыболовного билета, но и о создании отдельного документа, подтверждающего право человека на рыбалку.

Эксперт подчеркнул, что такая инициатива может вступать в противоречие со статьей 13 Конституции Украины , гарантирующей гражданам право пользоваться природными ресурсами общегосударственного значения. К таким ресурсам относятся и водные биоресурсы, в том числе рыба, способная к естественному воспроизводству.

"Дело не только в обязательном рыболовном билете. Планируется ввести обязательное удостоверение рыбака. В то же время у нас есть конституционное право по пользованию природными ресурсами. В то же время предлагают принять документ, согласно которому без удостоверения рыбака в Украине нельзя будет ловить рыбу", — объяснил Горбаченко.

По его мнению, перед любыми изменениями законодательства государство должно прежде четко определить статус водных объектов и разграничить территории, где ведется рыбохозяйственная деятельность. Речь идет, в частности, о водоемах, используемых предприятиями для промышленного разведения рыбы или ведения хозяйства.

Горбаченко также обратил внимание на положение Водного кодекса Украины , предусматривающего право граждан на всеобщее водопользование. По его словам, закон допускает определенные ограничения для хозяйствующих субъектов, но не предусматривает полного запрета для граждан заниматься любительским рыболовством.

Эксперт считает, что новые правила могут фактически вывести любительскую рыбалку из категории всеобщего водопользования , что станет серьезным изменением в правовом регулировании. Это, по его мнению, может создать новые бюрократические барьеры для миллионов украинцев, традиционно занимающихся рыбалкой как отдыхом или хобби.

Отдельно он выразил опасение, что нововведения могут стать основанием для введения дополнительных штрафов . Если отсутствие удостоверения рыбака приравнивают к административному нарушению, это откроет возможность наложения санкций.

"Отсутствие удостоверения рыбака хотят приравнять к нарушению, чтобы иметь основания для наложения штрафов. А чем выше такса, тем больше риски злоупотреблений", — подытожил Горбаченко.

В то же время вопрос еще находится на стадии обсуждения, и окончательные решения по введению удостоверения рыбака в Украине пока не приняты. Однако дискуссия вокруг этой инициативы уже вызвала широкий резонанс среди рыболовов и экспертов отрасли.

