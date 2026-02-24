Рибалкам приготувати снасті: коли у березні 2026 року буде «жор» і за що можна отримати штраф

З настанням календарної весни водойми поступово звільняються від криги, а риба виходить із зимового заціпеніння та починає активно шукати корм. Саме березень для багатьох рибалок стає стартом нового сезону. У цей період можна розраховувати на хороший улов, однак успіх залежить не лише від снастей, а й від погодних умов та фаз Місяця.

Календар рибалки на березень — найкращі дні для клювання та суворі весняні обмеження

Коли чекати найкращого клювання

Експерти з риболовлі наголошують: у період весняного пробудження місячні цикли особливо впливають на харчову поведінку риби. Згідно з календарем на березень 2026 року, найбільш сприятливими днями для риболовлі стануть:

Чудове клювання (максимальна активність): 7, 8, 21, 22, 23, 24 і 25 березня. У ці дні очікується підвищена активність більшості видів риби — саме час планувати поїздку на водойму.

Хороше клювання: 9, 10, 11, 20, 26, 27 та 28 березня. Успішна риболовля можлива, хоча варто враховувати погодні фактори.

Середня активність: 1, 6, 12, 13, 14, 15, 29 і 30 березня. У ці дні риба може поводитися обережно, тому доведеться частіше змінювати місце ловлі та експериментувати з наживкою.

Водночас навіть у сприятливі дні клювання може погіршитися через різкі перепади атмосферного тиску, похолодання чи сильний вітер. Березнева погода нестабільна, тому варто стежити за прогнозами.

Весняні заборони: за що можна отримати штраф

Березень — критичний період для розмноження окремих видів риби. У цей час посилюється контроль за дотриманням правил рибальства.

В Україні діє нерестова заборона на вилов щуки з 15 лютого до 31 березня. Це один із перших видів, який іде на нерест. Якщо щука випадково потрапила на гачок, її необхідно негайно та обережно відпустити у воду.

За незаконний вилов щуки передбачено штраф у розмірі 3 468 гривень за кожну особину. Окрім фінансового покарання, можливе вилучення знарядь лову.

Також до початку масштабного весняно-літнього нересту залишається чинною заборона на риболовлю в межах зимувальних ям. Порушення цих правил може обернутися адміністративною відповідальністю.

Березень може подарувати рибалці чудовий трофей, але успіх залежить не лише від правильно обраного дня, а й від дотримання законодавства. Вдале клювання — це добре, але ще важливіше повернутися додому без штрафів.

