В Україні не можна буде ловити рибу без посвідчення рибалки: скоро запровадять нові правила

В Україні можуть запровадити нові правила для любителів риболовлі. Йдеться про можливе введення обов’язкового посвідчення рибалки, без якого ловити рибу буде заборонено. Така ініціатива вже викликала дискусії серед експертів, адже, на їхню думку, вона може обмежити право громадян на загальне користування природними ресурсами.

В Україні можуть запровадити посвідчення рибалки: експерти попереджають про ризики штрафів

Про це під час ефіру на IUATV заявив керівник спеціалізованого товарного рибного господарства "Нижнє Білоцерківське на річці Рось" Сергій Горбаченко. За його словами, мова йде не лише про запровадження рибальського квитка, а про створення окремого документа, який підтверджуватиме право людини на риболовлю.

Експерт наголосив, що така ініціатива може вступати в суперечність із статтею 13 Конституції України, яка гарантує громадянам право користуватися природними ресурсами загальнодержавного значення. До таких ресурсів належать і водні біоресурси, зокрема риба, яка здатна до природного відтворення.

"Справа не лише в обов’язковому рибальському квитку. Планують запровадити обов’язкове посвідчення рибалки. Водночас у нас є конституційне право щодо користування природними ресурсами. Натомість пропонують ухвалити документ, згідно з яким без посвідчення рибалки в Україні не можна буде ловити рибу", — пояснив Горбаченко.

На його думку, перед будь-якими змінами законодавства держава повинна насамперед чітко визначити статус водних об’єктів і розмежувати території, де ведеться рибогосподарська діяльність. Йдеться, зокрема, про водойми, які використовуються підприємствами для промислового розведення риби або ведення господарства.

Горбаченко також звернув увагу на положення Водного кодексу України, який передбачає право громадян на загальне водокористування. За його словами, закон допускає певні обмеження для суб’єктів господарювання, але не передбачає повної заборони для громадян займатися любительським рибальством.

Експерт вважає, що нові правила можуть фактично вивести любительську риболовлю з категорії загального водокористування, що стане серйозною зміною у правовому регулюванні. Це, на його думку, може створити нові бюрократичні бар’єри для мільйонів українців, які традиційно займаються риболовлею як відпочинком або хобі.

Окремо він висловив побоювання, що нововведення можуть стати підставою для запровадження додаткових штрафів. Якщо відсутність посвідчення рибалки прирівняють до адміністративного порушення, це відкриє можливість для накладення санкцій.

"Відсутність посвідчення рибалки хочуть прирівняти до порушення, щоб мати підстави для накладення штрафів. А чим вища такса, тим більші ризики зловживань", — підсумував Горбаченко.

Водночас питання ще перебуває на стадії обговорення, і остаточних рішень щодо запровадження посвідчення рибалки в Україні наразі не ухвалено. Проте дискусія навколо цієї ініціативи вже викликала широкий резонанс серед рибалок та експертів галузі.

Читайте також в "Коментарях" календар рибалки на березень.