Главная Новости Мужчина охота и рыбалка В Днепре рыбак поймал гигантскую трофейную щуку (ФОТО)
В Днепре рыбак поймал гигантскую трофейную щуку (ФОТО)

В Днепре рыбак поймал щуку весом более 6 кг. После взвешивания трофейную рыбу отпустили обратно в воду.

21 апреля 2026, 14:30
Slava Kot

В Днепре рыбак поймал трофейную щуку. Фото из открытых источников

Об улове щуки в Днепре сообщили местные медиа. По их данным, подобные экземпляры в регионе не исключение. Большие щуки регулярно встречаются не только в реке Днепр, но и в притоках, в частности в Ореле, а также в водохранилищах днепровского каскада.

"После взвешивания рыбу отпустили обратно в воду. В Днепре и области регулярно вылавливают щук весом 6 кг и более. Хотя такие экземпляры считаются трофейными, они не редкость для местных водоемов", — пишет издание D1.

Издание указывает, что поймать взрослую щуку непросто, ведь крупные особи быстро реагируют на опасность, избегают шума и могут игнорировать приманки. Самыми успешными сезонами для рыбалки на крупную щуку считаются осень и ранняя весна. Именно в этот период хищник активно ищет добычу и чаще выходит на кормление.

В теплые месяцы щука обычно менее подвижна и держится в более прохладных и глубоких участках водоемов.

Заметим, что в Украине с начала апреля действует нерестовый запрет, предусматривающий ограничение на лов рыбы в определенных местах и периодах. За нарушение правил могут грозить штрафы от нескольких сот гривен до 5 тысяч гривен за одну особь, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рыбак в Таиланде поймал карпа рекордных размеров.
Также "Комментарии" писали, что Ровенщине рыбак поймал гигантского сома. В сеть попали фото крупной рыбы.



