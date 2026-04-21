У Дніпрі рибалка спіймав гігантську трофейну щуку (ФОТО)

У Дніпрі місцевий рибалка впіймав велику щуку вагою понад 6 кілограмів. Після зважування хижу рибу повернули назад до водойми.

Про улов щуки в Дніпрі повідомили місцеві медіа. За їхніми даними, подібні екземпляри в регіоні не є винятком. Великі щуки регулярно трапляються не лише у річці Дніпро, а й у притоках, зокрема в Орелі, а також у водосховищах дніпровського каскаду.

"Після зважування рибу відпустили назад у воду. У Дніпрі та області регулярно виловлюють щук вагою 6 кг і більше. Хоча такі екземпляри вважаються трофейними, вони не є рідкістю для місцевих водойм", — пише видання D1.

Видання вказує, що зловити дорослу щуку непросто, адже великі особини швидко реагують на небезпеку, уникають шуму та можуть ігнорувати приманки. Найуспішнішими сезонами для риболовлі на велику щуку вважаються осінь та рання весна. Саме в цей період хижак найактивніше шукає здобич і частіше виходить на годування.

У теплі місяці щука зазвичай менш рухлива та тримається у прохолодніших і глибших ділянках водойм.

Зауважимо, що в Україні з початку квітня діє нерестова заборона, яка передбачає обмеження на вилов риби у визначених місцях і періодах. За порушення правил можуть загрожувати штрафи від кількох сотень гривень до 5 тисяч гривень за одну особину, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність.

