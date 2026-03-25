Рибалок попередили: з 1 квітня нові правила – за порушення доведеться платити тисячі

З 1 квітня в Україні змінюються правила риболовлі, і для багатьох рибалок це стане несподіванкою. Попри завершення заборони на вилов щуки, повної "свободи" не буде – діятимуть чіткі обмеження, а за їх порушення передбачені серйозні штрафи. У деяких випадках відповідальність може сягати навіть кримінальної.

В Україні змінюються правила риболовлі з 1 квітня: що дозволено і які штрафи

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомили у профільних службах рибоохорони.

Чому забороняли ловити щуку

Обмеження діяли з 15 лютого до кінця березня і були пов’язані з нерестом. Щука – один із перших видів риб, який починає розмноження, щойно вода прогрівається до +3–5 градусів.

У цей період риба виходить на мілководдя і стає особливо вразливою. Саме тому держава обмежує вилов – щоб зберегти популяцію і баланс у водоймах.

Що змінюється з 1 квітня

Після завершення заборони рибалкам дозволяється знову ловити щуку, але лише з дотриманням встановлених норм.

Основне правило – обмеження на добовий вилов. Один рибалка може забрати не більше 3 кг риби. Водночас є виняток: якщо одна риба перевищує цей ліміт, її можна залишити.

Також діє вимога до розміру. Ловити дозволено лише щуку довжиною від 50 сантиметрів, інакше це вважається порушенням.

Скільки доведеться заплатити за порушення

Покарання за ігнорування правил може бути значним. За незначні порушення передбачено штрафи від 34 до 170 гривень, але за серйозні – вже від 340 до 680 гривень із можливим вилученням снастей і човнів.

Однак найбільший удар – це компенсація збитків. За кожну незаконно виловлену щуку доведеться заплатити 3468 гривень, незалежно від її розміру.

У випадках, коли шкода вважається істотною, може наставати кримінальна відповідальність. Закон передбачає штрафи до 85 тисяч гривень або навіть обмеження волі.

Обмеження ще залишаються

Важливо розуміти: зняття заборони на щуку не означає повного відкриття сезону. У багатьох регіонах продовжують діяти обмеження на вилов у зимувальних ямах.

Крім того, вже найближчим часом почне діяти загальна весняно-літня нерестова заборона на інші види риб. Її терміни встановлюються окремо залежно від регіону і погодних умов.

Що це означає для рибалок

Фактично сезон риболовлі переходить у режим суворого контролю. Рибалкам доведеться уважно стежити за правилами, адже навіть дрібна помилка може коштувати значних грошей.

Знання норм стає не просто рекомендацією, а необхідністю, особливо в умовах посиленого контролю.

У підсумку квітень відкриває нові можливості для риболовлі, але лише для тих, хто готовий дотримуватися правил і відповідально ставитися до природи.

