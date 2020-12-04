Умертвляем рыбу правильно: несколько советов гуманным рыбакам

Редко кто из наших рыбаков задумывается о том, что хотя рыбы и примитивные создания, они также способны страдать и чувствовать боль. Поэтому большое значение имеет умерщвление пойманной рыбы. Если ты имеешь определенную долю милосердия и желаешь облегчить страдания своей добычи, мы подскажем, как нужно действовать.

ФОТО: volga-ulov.ru

1. В большинстве рыболовных магазинов можно без проблем приобрести деревянный молоточек, которым необходимо резко и быстро ударить по голове пойманной рыбе. Удар должен быть достаточной силы, чтобы рыба сразу же была оглушена, иначе она будет мучиться. Поэтому сперва научись его использовать.

2. Если у тебя есть переносная морозильная камера, то рыбу можно смело поместить туда. Рыба спокойно засыпает и при этом не испытывает особых страданий.

3. Некоторые рыбаки практикуют перелом позвоночника у рыбы. Тут есть риск, что если рука соскользнет и удар попадет не туда, куда надо, то рыба будет очень страдать.

4. Резкое и быстрое отрезание головы. Этот способ хорошо работает по мелкой рыбе и рыбе продолговатой формы. Например, по некрупной щуке, карасю, угрю, окуню и так далее. Такой способ не подойдет крупной рыбе.

5. Большой рыбе можно перерезать хребет. Для этого тебе пригодится либо топор, либо достаточно большой нож с толстым и широким лезвием. Здесь следует соблюдать технику безопасности. И, разумеется, складные ножи здесь не прокатят.

Теперь ты знаешь, как сделать, чтобы рыба меньше страдала. Как не крути, а никто не заслуживает на тяжелые страдания, даже если это наша пища. Также издание "Комментарии" расскажет, как сделать прорубь для зимней рыбалки.

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