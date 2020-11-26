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Главная Новости Мужчина охота и рыбалка Как сделать прорубь для зимней рыбалки: пять незыблемых правил
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Как сделать прорубь для зимней рыбалки: пять незыблемых правил

Сделать прорубь для зимней рыбалки не так просто, как кажется, прислушайся к этим советам

сегодня, 15:36
Автор:

Павел Зинченко

Осень скоро завершится, настанет зима и многие водоемы замерзнут. Настанет сезон зимней рыбалки. Если ты решил впервые испытать свои умения в этом занятии, мы расскажем тебе о самом главном, чему следует научиться, а именно — как рубить прорубь.

Как сделать прорубь для зимней рыбалки: пять незыблемых правил

Как правильно рубить прорубь

1. Прежде всего разгреби снег и расчисти площадку, на которой планируешь рыбачить.

2. Рубить лед нужно ритмичными движениями, поднимая пешню на 30 см и совершая около 30 ударов в минуту. Дыхание должно быть ровным, через нос, чтобы не простудиться. Мелкие крошки льда, которые образуются при рубке лунки, нужно выгрести черпаком, поскольку они имеют свойство запрессовываться и мешать работе.

3. Когда вода начнет поступать в лунку, необходимо обрубить подводную кромку льда, поскольку об нее можно порвать леску при извлечении рыбы.

4. Во время бурения лунки при помощи специальных инструментов ручного вращательного бурения — ледяных сверл или ледобуров, нужно использовать инструмент необходимого для вашего случая диаметра.

5. Для сверления лунки с помощью ледорубов нужно определить место для ее размещения, и вращать сверло против часовой стрелки, не нажимая при этом сильно на грибок. Также нужно следить, чтобы штанга находилась все время в вертикальном положении. Бурить стоит равномерно, без рывков, придерживаясь скорости два оборотов в секунду.

Вот и вся техника. Напоследок запомни, что нужно быть внимательным по отношению к соседним рыбакам. Делайте лунку на расстоянии не меньше пяти метров от своих соседей. Также издание "Комментарии" расскажет, что нужно делать, если решил порыбачить с ребенком.


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Источник: https://uznay-kak.ru/otdyih/razvlecheniya/kak-sdelat-prorub-dlya-zimney-ryibalki
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