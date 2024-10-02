Правила ловли раков: что следует знать рыбакам

Раки – не только вкусный деликатес, но и важная часть экосистемы, поэтому их отлов должен происходить в соответствии с четкими требованиями. Чтобы сохранить естественный баланс и не нарушить закон, необходимо соблюдать правила любительского рыболовства. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.



Вылов раков. Фото: darg.gov.ua

Согласно им, каждый рыбак имеет право поймать не более 30 раков в сутки. Разрешено использование таких орудий: раколовки типа "хапка" с диаметром до 70 см и ячейкой не более 22 мм, подсаки диаметром до 100 см или пауки размером не более 1×1 м с ячейкой до 10 мм.

Также следует помнить о минимальных размерах раков для отлова:

в днепровских водохранилищах – от 11 см;

в Черноморском регионе и других водоемах – от 10 см;

в Азовском регионе – от 9 см.

Длина рака измеряется по спине – от линии между глазами до конца хвоста.

Несоблюдение этих требований может привести к административным или уголовным штрафам, а также к необходимости компенсации причиненного ущерба рыбному хозяйству.

Справка:

В Украине встречаются три вида раков: длиннопалый, широкопалый и толстопалый. Широкопалый и толстопалый раки занесены в Красную книгу Украины, поэтому их отлов запрещен.

Длиннопалый рак менее требователен к условиям, поэтому его можно найти как в пресных, так и в солоноватых водоемах, включая стоячие. Он обычно обитает в иле, под камнями или среди корней водяных растений.

Широкопалый рак выбирает чистые водоемы с пресной водой, где роет норы на берегах, тогда как толстопалый рак живет только в солоноватых лиманах и не встречается в пресных водах.

Из-за неблагоприятных экологических условий и неконтролируемого лова популяции широкопалых и толстопалых раков оказались на грани исчезновения. Защита этих видов возможна только при соблюдении правил и надлежащего контроля.

Напомним, в одной из рек, протекающих в штате Канзас, в США, ярым любителям рыбалки улыбнулся успех и им удалось поймать редкий вид озерного осетра.