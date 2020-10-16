Нереальная сумма: в Саудовской Аравии купили самого дорогого сокола в мире (фото)

На аукционе в Саудовской Аравии купили самца сокола за, казалось бы, просто нереальную сумму денег — 173 тысячи долларов. Об этом пишет издание segodnya.

ВСаудовской Аравии купили самого дорогого сокола. Фото: unsplash

Владелец не пожалел своих средств, чтобы стать обладателем сокола, который был пойман в дикой природе в Хафер-эль-Батине на северо-востоке Саудовской Аравии. Удивителен также тот факт, что эта сумма оказалась рекордной за всю историю существования аукциона.

Известно, что торги организовали члены Саудовского соколиного клуба, потому как совсем скоро стартует зимний сезон охоты. А в Саудовской Аравии охота на сокола является неотъемлемой частью культурного наследия страны. Именно поэтому каждый год на полуострове сотни охотников ловят и убивают около двух с половиной миллионов ловчих птиц.





Соколов, которые могут разганяться до 300 километров в час, на международном уровне признали как вид, который находится на грани исчезновения. Поэтому в разных государствах действуют различные правила, которые контролируют их отлов, продажу и охоту на них.

Также издание "Комментарии" расскажет о том, что рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена. Уэйну Мэнсфорду удалось поймать в Кембриджшире зеркального карпа, который весит 34 килограмма. Мужчина сразу же взвесил свой крупный улов и оказалось, что он на 3,1 килограмма тяжелее, чем нынешний рекордсмен. Тем не менее, рыбак не захотел официально зафиксировать новый рекорд.



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