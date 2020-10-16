kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.10.2020

BTC/USD

11356.46

ETH/USD

368.90

LTC/USD

47.33

НБУ 16.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина охота и рыбалка Нереальная сумма: в Саудовской Аравии купили самого дорогого сокола в мире (фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Нереальная сумма: в Саудовской Аравии купили самого дорогого сокола в мире (фото)

Сумма, которую отдали за птицу – максимальная в истории

сегодня, 14:46
Автор:

Любовь Блажко

На аукционе в Саудовской Аравии купили самца сокола за, казалось бы, просто нереальную сумму денег — 173 тысячи долларов. Об этом пишет издание segodnya.

Нереальная сумма: в Саудовской Аравии купили самого дорогого сокола в мире (фото)

ВСаудовской Аравии купили самого дорогого сокола. Фото: unsplash

Владелец не пожалел своих средств, чтобы стать обладателем сокола, который был пойман в дикой природе в Хафер-эль-Батине на северо-востоке Саудовской Аравии. Удивителен также тот факт, что эта сумма оказалась рекордной за всю историю существования аукциона. 

Известно, что торги организовали члены Саудовского соколиного клуба, потому как совсем скоро стартует зимний сезон охоты. А в Саудовской Аравии охота на сокола является неотъемлемой частью культурного наследия страны. Именно поэтому каждый год на полуострове сотни охотников ловят и убивают около двух с половиной миллионов ловчих птиц.


Соколов, которые могут разганяться до 300 километров в час, на международном уровне признали как вид, который находится на грани исчезновения. Поэтому в разных государствах действуют различные правила, которые контролируют их отлов, продажу и охоту на них. 

Также издание "Комментарии" расскажет о том, что рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена. Уэйну Мэнсфорду удалось поймать в Кембриджшире зеркального карпа, который весит 34 килограмма. Мужчина сразу же взвесил свой крупный улов и оказалось, что он на 3,1 килограмма тяжелее, чем нынешний рекордсмен. Тем не менее, рыбак не захотел официально зафиксировать новый рекорд.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ