Весом 34 килограмма: рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена (фото)

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Любовь Блажко
Уэйну Мэнсфорду удалось поймать в Кембриджшире зеркального карпа, который весит 34 килограмма. Мужчина сразу же взвесил свой крупный улов и оказалось, что он на 3,1 килограмма тяжелее, чем нынешний рекордсмен. Тем не менее, рыбак не захотел официально зафиксировать новый рекорд, передает издание segodnya.
Рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена. Фото: segodnya
Представитель организации, которая фиксирует рыболовные рекорды в Великобритании, сказал, что воздержится от комментариев. Но стоит отметить, что ранее в этом озере крупный улов не фиксировался как рекордный, потому что рыб там постоянно прикармливали.
Известно, что зеркального карпа запустили в озеро несколько лет тому назад, когда привезли из-за границы. На тот момент рыба весила около 6 килограммов. Также опытные рыбаки придерживаются мнения, что поскольку карп не является исконным британским обитателем водоема, то и рекорд этот засчитываться не должен.
Сам же Уэйн Мэнсфорд говорит, что несмотря на множество полученных негативных сообщений в свой адрес, для него карп все равно остается карпом.
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