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Не промочи ноги: выбираем обувь на рыбалку правильно

Сегодня сапоги для рыбалки носят не только те, кто любит проводить время с удочкой в руках

сегодня, 11:47
Автор:

Павел Зинченко
Не промочи ноги: выбираем обувь на рыбалку правильно

Сегодня рыбацкие сапоги – специализированный вид обуви, который изначально разрабатывался для рыбаков – используются не только рыбаками и охотниками, это незаменимая вещь для моряков рыболовецких траулеров, владельцев рыбоводческих хозяйств, работников нефтяной промышленности и многих других профессий. С помощью издания Рыбалке.нет мы расскажем тебе, как правильно выбрать сапоги для рыбалки.

Требования к обуви для рыбалки

Сапоги болотные должны соответствовать определенным требованиям. Они не должны пропускать воду, иметь прочные голенища и нескользящую подошву, обладать достаточной эластичностью, высокой теплоизоляцией и износостойкостью.

Болотные сапоги из ЭВА

Обувь из этиленвинилацетата (ЭВА) обладает крайней легкостью и прочностью. Материал ЭВА имеет пористую структуру, является гипоаллергенным, обладает отличной теплоизоляцией, не теряет своей эластичности при высоких и низких температурах, что позволяет использовать сапоги как летом, так и зимой. Устойчив к растворителям и техническим маслам.

Обувь для рыбаков из каучука

Рыбацкие сапоги из натурального каучука отличаются удобством и долговечностью. Подошва, как правило, изготавливается из смеси каучука и полимера, что придает ей эластичность и одновременно высокую износостойкость. Каучуковые болотники имеют хорошую теплоизоляцию, не склонны к образованию заломов и трещин даже после нескольких сезонов использования.

Цельнолитая и не цельнолитная обувь для рыбаков

Кроме этого, болотные сапоги могут быть цельнолитыми или иметь надставку из другого водонепроницаемого материала. В качестве надставок, чаще всего, используются неопрен, винитол или нейлон. Надставка, как правило, приваривается к голенищу при помощи специальной технологии, что гарантирует обуви полную водонепроницаемость.

Также издание "Комментарии" расскажет, как выбрать спиннинг для джига.


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