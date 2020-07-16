Топ-3 лучших спиннига для джиговой рыбалки

На сегодняшний день джиговая рыбалка остается наиболее распространенным видом ловли хищников. Спиннинги для такой ловли должны обеспечивать дальние забросы приманки и быструю своевременную подсечку. Перед приобретением спиннинга для джига, необходимо обратить внимание на несколько моментов: ловля планируется с лодки или с берега; какова глубина водоема и насколько сильно течение; вес груз-головок; размеры добычи. Разобраться в этом вопросе нам поможет Рыбалке.нет



Maximus WorkHorse-X 18L

Этот спиннинг – самый эффективный в легкой категории. Он прочный, эргономичный, имеет удобную рукояткы, а его длина 1,8 м. Забросы управляемые. Подойдет, если ты решил ловить с лодки.

STINGER ENFORCER JIGGER 802ML 5-24

Также разработан для забросов при рыбалке с лодки. Повышенная чувствительность, диапазон веса теста широкий – от 5 до 25 гр. Имеет удобную рукоятку, которая обеспечивает крепкий и надежный хват.

Norstream Kando 902MH

В этом спиннинге все оптимально, вес удилища, его длина 2,74 метра и графитовый материал. Он удобен для рыбалки как с берега так и с лодки. Надежный, высокие нагрузочные способности.

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