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Топ-3 лучших спиннига для джиговой рыбалки

Эти модели спиннингов подойдут как для рыбалки с лодки, так и с берега

сегодня, 15:19
Автор:

Павел Зинченко
Топ-3 лучших спиннига для джиговой рыбалки

На сегодняшний день джиговая рыбалка остается наиболее распространенным видом ловли хищников. Спиннинги для такой ловли должны обеспечивать дальние забросы приманки и быструю своевременную подсечку. Перед приобретением спиннинга для джига, необходимо обратить внимание на несколько моментов: ловля планируется с лодки или с берега; какова глубина водоема и насколько сильно течение; вес груз-головок; размеры добычи. Разобраться в этом вопросе нам поможет Рыбалке.нет.
Maximus WorkHorse-X 18L
Этот спиннинг – самый эффективный в легкой категории. Он прочный, эргономичный, имеет удобную рукояткы, а его длина 1,8 м. Забросы управляемые. Подойдет, если ты решил ловить с лодки.
STINGER ENFORCER JIGGER 802ML 5-24
Также разработан для забросов при рыбалке с лодки. Повышенная чувствительность, диапазон веса теста широкий – от 5 до 25 гр. Имеет удобную рукоятку, которая обеспечивает крепкий и надежный хват.
Norstream Kando 902MH
В этом спиннинге все оптимально, вес удилища, его длина 2,74 метра и графитовый материал. Он удобен для рыбалки как с берега так и с лодки. Надежный, высокие нагрузочные способности.
Эти спиннинги сделают тебя мастером джиговой рыбалки. Также издание "Комментарии" расскажет, о лучших воблерах для ловли щук.


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