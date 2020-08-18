Главные особенности рыбалки под дождем: несколько важных советов

Рыба может клевать в самую разную погоду. Многие рыбаки для рыбалки специально выбирают именно пасмурную или дождливую погоду, поскольку считается, что тогда клев будет лучше. Тем не менее, если уже ты решил идти рыбачить во время дождя, то тебе следует усвоить несколько важный правил, иначе рискуешь вернуться домой ни с чем. О главных нюансах рыбалки под дождем нам сегодня расскажет ресурс Рыбалке.нет.

1. Именно перед непогодой рыба клюет особенно хорошо. Это происходит из-за пониженного атмосферного давления. Тогда рыба начинает активнее питаться и поднимается ближе к поверхности. В этом время клев будет более активным, чем во время дождя и после него.

2. В случае ловли хищника во время дождя стоит использовать более яркие наживки. При плохой погоде чистота воды заметно ухудшается и рыба может не заметить приманку в воде. Не стоит забывать, что в первую очередь выбор приманки будет зависеть от рыбы, но яркая окраска остается ключевым условием.

3. Не хищная рыба и мальки во время дождя могут собираться возле мест, где в водоем стекают ручейки. Именно там они рассчитывают раздобыть себе корм и таким образом могут сами стать добычей.

4. В случае сильного ветра во время дождя становиться следует с подветренной стороны. Тогда будет удобнее забрасывать наживку и в целом следить за состоянием водоема и поведением рыбы.

Теперь у тебе есть шанс не только промокнуть под дождем, но и наловить немало хорошей рыбы, которая прекрасно подойдет к обеденному столу. Также издание "Комментарии" расскажет, какую обувь следует брать на рыбалку.

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