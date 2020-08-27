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Главная Новости Мужчина охота и рыбалка Что нужно знать во время ловли на спиннинг: советы начинающим рыбакам
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Что нужно знать во время ловли на спиннинг: советы начинающим рыбакам

Умение обращаться со спиннингом обеспечит тебя хорошим уловом

сегодня, 15:42
Автор:

Павел Зинченко

Не только начинающим рыбакам необходимо учиться обращаться со спиннингом. Даже старые опытные рыболовы первое время теряются, когда пытаются освоить этот аксессуар. Но в реальности здесь нет ничего трудного. Мы с радостью расскажем тебе об основных этапах ловли рыбы на спиннинг. Поможет нам в этом Рыбалке.нет.

Заброс

Что нужно знать во время ловли на спиннинг: советы начинающим рыбакам

Есть несколько способов заброса: из-за головы, боковой заброс, маятниковый и катапультный. Базовым броском в ловле на спиннинг является вертикальный заброс из-за головы. С его помощью можно достичь максимальной дальности и точности. Боковой заброс используется, когда первый вариант не возможен из-за образовавшихся препятствий. Третий метод осуществляется, когда первые два исключены. Четвертый вариант также используется при невозможности выполнить все предыдущие.

Поклевка

Существуют три главных метода определения поклева: чувство подергивания или мелкая дрожь, по леске или по удилищу. Различная рыба будет клевать по своему.

Подсечка

После поклевки рыболов должен произвести своевременную и грамотную подсечку. Это необходимо для того, чтобы крючок вонзился в пасть рыбе. Важно поймать момент, когда делать подсечку. Для одних видов рыб она происходит моментально, другие нерасторопные экземпляры очень долго совершают поклевку, поэтому необходимо выждать время. В большинстве случаев оно составляет от тридцати секунд до двух минут, но может и больше.

Вываживание

Существует несколько этапов данного процесса. Сначала необходимо поставить удилище в вертикальное положение, при этом нужно потихонечку подматывать леску. Когда рыба приблизиться к берегу, нужно аккуратно завести ее в подсачек.

Теорию ты освоил. Теперь практика и только практика. Мы верим, у тебя все получится. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно ловить рыбу в дождливую погоду.


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