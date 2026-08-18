"Я возвращаюсь": история создания легендарных часов Reverso от Jaeger-LeCoultre

В 1930 году во время путешествия по Индии швейцарский предприниматель Сезар де Трей посетил матч по поло с участием британских офицеров. После игры военные обратились к нему с проблемой: динамичный и жесткий спорт часто приводил к повреждению хрупкого стекла и циферблатов их наручных часов из-за случайных ударов клюшкой или мячом. Вернувшись в Европу, де Трей решил найти техническое решение для защиты аксессуаров в суровых условиях игры.

Часы Jaeger-LeCoultre Reverso с поворотным корпусом / Фото: Clyde94, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Изобретение поворотного корпуса

Швейцарец объединил усилия с часовщиком Жаком-Давидом ЛеКультром, а разработку защитного механизма поручили французскому дизайнеру и конструктору Рене-Альфреду Шаво.

Уже 4 марта 1931 года Шаво подал заявку в Парижское патентное бюро на оригинальную конструкцию: прямоугольный корпус, который мог выдвигаться и полностью переворачиваться прямо на запястье. Во время матча циферблат прятался внутрь, а наружу выходила металлическая задняя стенка, принимавшая все потенциальные удары на себя.

От элегантности ар-деко к мировой классике

В ноябре 1931 года было зарегистрировано официальное название новинки – Reverso, что с латыни переводится как "я возвращаюсь". Дизайн корпуса с характерными горизонтальными линиями (карнизами) и сдержанной геометрией стал образцом популярного в то время стиля ар-деко.

Часы Jaeger-LeCoultre Reverso Day-Date / Фото: EMore98, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Впоследствии модель Reverso вышла за рамки спортивных площадок, превратившись в роскошный аксессуар для аристократов и ценителей часового искусства. Благодаря сочетанию инженерной изобретательности и изысканного дизайна, эта модель остается культовой классикой компании Jaeger-LeCoultre уже почти столетие.

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