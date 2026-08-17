Годинник, який урятував життя в космосі: дивовижна історія легендарних Omega Speedmaster

Історія освоєння космосу сповнена героїзму, високих технологій та несподіваних порятунків. Проте мало хто знає, що під час однієї з найнебезпечніших космічних місій вирішальну роль відіграв не бортовий комп'ютер, а звичайний механічний хронограф на зап'ясті астронавта. Мова йде про легендарний годинник Omega Speedmaster Professional.

Астронавт Алан Бін із годинником Omega Speedmaster. / Фото: NASA / Wikimedia Commons

Суворі тести NASA та місячна висадка

У 1960-х роках NASA шукало хронометр, здатний витримати екстремальні умови відкритого космосу. Усі надані зразки піддали пекельним випробуванням: їх нагрівали до +93 °C, заморожували до -18 °C, піддавали потужним вібраціям, струсам та агресивному впливу чистого кисню.

Єдиним годинником, який пройшов усі тести та зберіг високу точність ходу, став Omega Speedmaster. Уже в липні 1969 року під час місії "Аполлон-11" цей хронограф разом із Баззом Олдріном ступив на поверхню Місяця, назавжди отримавши статус Moonwatch.

Компіляція зображень хронографа Omega Speedmaster. / Фото: Auge=mit / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

14 секунд, які врятували екіпаж "Аполлона-13"

Найдраматичніший момент в історії Omega стався у квітні 1970 року. Під час місії "Аполлон-13" на шляху до Місяця вибухнув балон із киснем. Бортові системи були знеструмлені, а екіпаж опинився на межі загибелі в пошкодженому кораблі.

Щоб повернутися на Землю, астронавтам потрібно було вручну коригувати траєкторію польоту. Для цього треба було запустити двигун точно на 14 секунд — найменша помилка означала б згоряння в атмосфері або вічний дрейф у космосі.

Оскільки електронні прилади не працювали, астронавт Джек Свайгерт відраховував ці вирішальні 14 секунд за допомогою свого Omega Speedmaster. Двигун вимкнули вчасно, і екіпаж успішно повернувся додому.

За цей подвиг компанія Omega отримала найвищу нагороду NASA — "Срібний Снупі". Сьогодні Omega Speedmaster залишається не просто аксесуаром, а справжнім символом надійності, який пройшов випробування космосом.

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