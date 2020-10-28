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Все гораздо сложнее: на какой руке следует носить часы

Решить, какую руку выбрать для ношения часов, не так-то просто

сегодня, 16:03
Автор:

Павел Зинченко

В этом мире все очень сложно. Даже такая простая вещь, как ношение наручных часов, имеет свои правила и принципы, которым необходимо следовать. Сегодня мы немного расскажем вам о них. Поможет нам в этом портал Секунда.

Все гораздо сложнее: на какой руке следует носить часы

Как правильно носить часы

Существует устоявшееся правило: не носить часы на преобладающей руке, поскольку это неудобно. Часы можно повредить или задеть ими посторонний предмет. Это не говоря о том, что крайне неудобная задача  писать с часами на руке. Кроме того, застегивать часы на запястье гораздо легче основной рукой.

Но если вы по какой-то причине сомневаетесь в плане того, как будет лучше, рекомендуем попробовать определенный период времени носить часы на одной руке, а потом на другой. В результате вы сделаете окончательный выбор исходя из своих ощущений.

Также следует знать, что согласно древнекитайской медицине, запястье имеет определенные точки, напрямую связанные с сердцем. Если эти точки слишком передавить, есть вероятность нарушения внутреннего баланса энергетических потоков. Ведь симметричная и ритмичная пульсация этих точек – залог здоровья, долголетия и бодрости. Исходя из расположения этих точек, женщинам следует носить всевозможные аксессуары на левой руке, а мужчинам – на правой.

Впрочем, уверены, ты найдешь правильное решение этого вопроса исходя из своего собственного опыта. Мы лишь поделились интересными фактами, которые расширят твой кругозор. Также издание "Комментарии" расскажет, можно ли дарить часы.


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