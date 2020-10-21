Долой суеверия: можно ли дарить часы

Многие из нас слышали о том, что часы нельзя дарить. Никто уже толком и не знает, в чем суть этой странной приметы. Сегодня мы расскажем тебе, откуда взялось это поверье, а также объясним, почему прислушиваться к нему не стоит. Поможет нам в этом портал mport.

Можно ли дарить часы

История

Основа этим суевериям и сказкам была заложена в Древнем Китае. Местные жители расценивали такой подарок, как намек на скорые похороны. Часы будто отсчитывают время до смерти. В наши же дни панику вокруг такого подарка раздули женщины.

Женские предрассудки

Именно женская половина человечества активно развила теорию о том, что часы отсчитывают время до разлуки с любимым человеком. Вообще бурная фантазия женщин развила множество суеверий вокруг многих вещей. Даришь юбиляру галстук – будешь сидеть у него на шее; даришь родственнику калькулятор – будешь его постоянно обсчитывать; бритва – срежет часть славы и успеха. Носки или трусы – муж уйдет из семьи или будет изменять со всеми подряд (вполне возможно, что в этих самых трусах).

Будь попроще

Дело не в подарке, а в отношении к нему. Если ты боишься всяких небылиц и на каждом шагу ищешь тайные знаки твоего будущего падения, то мы можем тебе посоветовать только поменять свое отношение и мыслить проще. Иначе ты никогда не сможешь подарить другу часы. Та и любую другую вещь тоже. Если совсем дело плохо — проси монетку взамен. Будто ты продал часы, а не подарил.

Мы уверены, что ты в любом случае придумаешь выход из ситуации. Главное, чтобы суеверия не взяли над тобой контроль. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно хранить старинные часы.

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