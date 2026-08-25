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Министр обороны Евгений Хмара спалил необычные часы: сколько стоят (ФОТО)

Евгений Хмара носит на правой руке британские часы Elliot Brown Holton.

25 августа 2026, 19:25
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Slava Kot

Новый министр обороны Украины Евгений Хмара привлек внимание не только своим новым постом, но и выбором часов. На его руке был замечен британский Elliot Brown Holton 101-001-R06. Эта модель предназначена для использования в сложных и экстремальных условиях.

Министр обороны Евгений Хмара спалил необычные часы: сколько стоят (ФОТО)

Евгений Хмара засветил необычные часы. Фото из открытых источников

О выборе нового министра рассказал часовой энтузиаст и блоггер ресурса cats_and_watches. По его словам, Elliot Brown Holton — это не просто стильный аксессуар, а профессиональные дайверские часы, которые используют представители британских спецслужб и военных стран НАТО.

Стоимость таких часов составляет около 512 евро (более 26 тысяч гривен). Кроме того, Хмара носит его на правой руке, хотя большинство людей привыкли носить часы на левой.

Министр обороны Евгений Хмара спалил необычные часы: сколько стоят (ФОТО) - фото 2

Модель обладает усиленным противоударным корпусом и защитой механизма, а также хорошо читается в условиях недостаточной видимости. Отдельной особенностью является заводная головка, смещенная на позицию 4 часа. Такое решение уменьшает риск того, что она будет давить на запястье во время активных действий, в том числе стрельбы.

Как утверждает ресурс cats_and_watches, во время испытаний часы погружали на глубину около 1190 метров, после чего они продолжали работать.

Elliot Brown – британский производитель часов, ориентированных на использование в экстремальных условиях. Продукция бренда рассчитана, в частности, на военных, спасателей, путешественников и других пользователей, нуждающихся в высокой надежности. Серию Holton разрабатывали по запросу специализированного военного подразделения. Перед конструкторами стояла задача создать часы, которые будут выдерживать эксплуатацию в полевых условиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатий показал свои культовые часы.



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Источник: https://www.threads.com/@cats_and_watches/post/Dcc1uRrDARK
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