Міністр оборони Євгеній Хмара засвітив незвичайний годинник: скільки коштує (ФОТО)

Новий міністр оборони України Євгеній Хмара привернув увагу не лише своєю новою посадою, а й вибором годинника. На його руці помітили британський Elliot Brown Holton 101-001-R06. Ця модель створена для використання у складних та екстремальних умовах.

Євгеній Хмара засвітив незвичайний годинник. Фото з відкритих джерел

Про вибір нового міністра розповів годинниковий ентузіаст і блогер ресурсу cats_and_watches. За його словами, Elliot Brown Holton — це не просто стильний аксесуар, а професійний дайверський годинник, який використовують представники британських спецслужб та військові країн НАТО.

Вартість такого годинника становить близько 512 євро (понад 26 тисяч гривень). Крім того, Хмара носить його на правій руці, хоча більшість людей звикли носити годинник на лівій.

Модель має посилений протиударний корпус і захист механізму, а також добре читається в умовах недостатньої видимості. Окремою особливістю є заводна головка, зміщена на позицію 4 години. Таке рішення зменшує ризик того, що вона тиснутиме на зап'ястя під час активних дій, зокрема стрільби.

Як стверджує ресурс cats_and_watches, під час випробувань годинник занурювали на глибину близько 1190 метрів, після чого він продовжував працювати.

Elliot Brown — британський виробник годинників, орієнтованих на використання в екстремальних умовах. Продукція бренду розрахована, зокрема, на військових, рятувальників, мандрівників та інших користувачів, яким потрібна висока надійність. Серію Holton розробляли на запит спеціалізованого військового підрозділу. Перед конструкторами стояло завдання створити годинник, який витримуватиме експлуатацію у польових умовах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий показав свій культовий годинник.