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Марта Костюк засветила на корте элитные часы почти за 3 миллиона (ФОТО)

Марта Костюк вышла на матч US Open в часах Patek Philippe с бриллиантами за 2,8 млн гривен

8 сентября 2026, 19:05
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Slava Kot

Украинская теннисистка Марта Костюк привлекла внимание не только своей игрой во время стартового матча на US Open-2026. 11-я ракетка мира вышла на корт против австралийки Сторм Хантер с роскошными часами Patek Philippe на левом запястье и не сняла его даже во время поединка.

Марта Костюк засветила на корте элитные часы почти за 3 миллиона (ФОТО)

Марта Костюк. Фото из открытых источников

Как отмечает ресурс Cats and Watches, Костюк носила модель Patek Philippe Aquanaut Luce 5067A-014, ориентировочная стоимость которой составляет 55 тысяч евро или около 2,8 млн гривен.

Эта модель дебютировала в 2004 году и стала необычным решением для Patek Philippe. Часы объединили спортивный дизайн с характерными для бренда элементами роскоши: стальной корпус, резиновый браслет и безель, украшенный 46 бриллиантами.

Марта Костюк засветила на корте элитные часы почти за 3 миллиона (ФОТО) - фото 2

Марта Костюк вышла на корт с часами Patek Philippe Aquanaut Luce

Отдельной особенностью Aquanaut Luce есть кварцевый механизм. Именно это, по мнению авторов Cats and Watches, делает модель более практичной для профессиональной теннисистки. Во время игры спортсменки испытывают значительные нагрузки, а сильные удары ракеткой создают вибрации, которые могут быть нежелательными для сложных механических механизмов.

Для сравнения, специализированные механические часы для теннисистов от Richard Mille могут стоить 400 тысяч евро. На этом фоне выбор кварцевого Patek Philippe авторы публикации назвали вполне логичным, хотя сама модель остается исключительно дорогим аксессуаром.

При этом на корте Костюк продемонстрировала не менее убедительный результат. Украинка уверенно победила Сторм Хантер в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 и вышла во второй круг US Open-2026.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о "счастливых трусах" Марты Костюк. Как случайный элемент стал талисманом победы в Мадриде.

Также "Кометнари" писали, что главнокомандующий ВСУ Драпатый зажег культовые часы.



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