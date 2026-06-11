10 роскошных часов, выбирающих легенды мирового спорта

Элитные спортсмены известны не только своими достижениями на аренах, но и любовью к предметам роскоши. Одним из главных символов статуса для звезд спорта остаются элитные часы. Стоимость некоторых моделей превышает цену премиального автомобиля, а некоторые экземпляры выпускаются лимитированными сериями. Собрали десять знаменитых спортсменов и их любимые часы.

Дэвид Бекхэм и его часы Tudor Black Bay Chrono. Фото из открытых источников

Общей чертой элитных часов известных спортсменов является не только высокая цена, но и уникальные технологии, ограниченные серии и связь с владельцами. Для многих звезд спорта такие аксессуары стали продолжением имиджа и символом успеха.

Неймар — GaGa Milano Neymar Edition

Неймар является официальным послом итальянского бренда GaGa Milano. Лимитированная серия Neymar Edition отличается стилизованными цифрами 10 или 11 – это номера футболиста в сборной Бразилии и футбольных клубах, за которые играл Неймар. Стоимость модели стартует от 3-5 тысяч долларов. Главные особенности часов в ярком дизайне, ручной складке и ограниченном тираже.

Том Брейди — TAG Heuer Carrera Chronograph 01

Игрок в американский футбол Том Брейди помогал создавать специальную версию Carrera Chronograph 01. Модель стоит около 6 тысяч долларов и содержит символику, связанную с его победой в Супербоуле. Внутри часов более 460 деталей и высокоточный швейцарский механизм.

Тайгер Вудс — Rolex Sea-Dweller

Легендарный гольфист Тайгер Вудс предпочитает Rolex Sea-Dweller. Это профессиональные дайверские часы с водонепроницаемостью до 1220 метров. Их цена стартует от 14 тысяч долларов. Модель считается одной из самых надежных в линейке Rolex.

Криштиану Роналду — TAG Heuer Carrera Heuer-02T

Криштиану Роналду является одним из известнейших партнеров TAG Heuer. Его любимый Carrera Heuer-02T оснащен турбионом и хронографом. Стоимость модели португальского футболиста превышает 20 тысяч долларов. Часы Роналду совмещают спортивный характер и сложную механику.

Майкл Джордан — IWC Big Pilot Platinum Limited Edition

Баскетболист Майкл Джордан носит редкий IWC Big Pilot Platinum Limited Edition. Было выпущено всего 500 таких экземпляров. Сегодня цена модели на вторичном рынке может превышать 30 тысяч долларов. Часы известны большим корпусом и авиационным дизайном.

Конор Макгрегор — Rolex Sky-Dweller

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор владеет большой коллекцией часов, но особенно часто выбирает для публичных выходов Rolex Sky-Dweller. Модель стоит от 16 тысяч долларов и имеет два часовых пояса, годовой календарь и фирменный безель Ring Command для настроек.

Оделл Бекхэм-младший — Richard Mille RM 11-03 McLaren

Игрок в американский футбол Оделл Бекхэм-младший привлек к себе внимание, выйдя на матч НФЛ в часах Richard Mille RM 11-03 McLaren Flyback Chronograph. Стоимость таких часов превышает 200 тысяч долларов. Они изготовлены из сверхлегких материалов и вдохновлены технологиями болидов McLaren.

Коби Брайант — Hublot King Power Black Mamba

Коби Брайант стал вдохновением для создания Hublot King Power Black Mamba. Выпущено всего 250 экземпляров. Цена модели составляет около 25-30 тысяч долларов. Часы отличаются фиолетово-золотыми цветами и ремешком из кожи питона.

Дэвид Бекхэм — Tudor Black Bay Chrono

Дэвид Бекхэм часто появляется с часами Tudor Black Bay Chrono. Хронограф с водозащитой до 200 метров совмещает спортивный стиль и наследие Rolex, которому принадлежит бренд Tudor. Цена модели составляет около 6-7 тысяч долларов. Часы Бекхэма оснащены автоматическим механизмом и функцией хронографа.

Рафаэль Надаль — Richard Mille RM 27-03 Tourbillon

Рафаэль Надаль носит одни из самых технологичных спортивных часов мира. RM 27-03 весит всего 20 граммов и выдерживает нагрузку до 10 000 G. Стоимость модели испанского теннисиста превышает 700 тысяч долларов. Это подлинный инженерный шедевр для профессиональных спортсменов.

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