Главнокомандующий ВСУ Драпатый засветил культовые часы: сколько стоит (ФОТО)

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый привлек внимание не только военными решениями, но и выбором наручных часов. На одном из публичных мероприятий у него заметили Casio A168WA-1 — популярную цифровую модель, стоимость которой составляет около 40 евро, или чуть больше 2000 гривен.

Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

На часы обратил внимание часовой энтузиаст и блоггер по каналу cats and watches. Он отметил, что Casio A168WA-1 выпущен еще в 1995 году. Модель считается своеобразным развитием других культовых часов бренда – Casio F-91W.

"Классные часы Михаила Драпатого, которые нам очень нравятся. Главнокомандующий ВСУ носит Casio A168WA-1 за 40 евро. Модель вышла в 1995 году и, по сути, стала обновленной версией легендарных F-91W — самых популярных часов в мире, проданных тиражом более 100 млн экземпляров", — пишет специалист.

Часы имеют подсветку, секундомер, таймер, будильник, календарь и возможность переключаться между 12- и 24-часовым форматом. При этом он остается компактным: размер корпуса составляет около 38,6 мм.

Драпатый не единственный украинский военный, которому нравятся недорогие японские часы. Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Денис "Редис" Прокопенко также носит цифровой Casio. Речь идет о модели из линейки W-218, которая в украинских магазинах стоит примерно 2-3 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кадровые решения Драпатого зависли на месяц. Безуглая рассказала о блокировке Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Ахметов зажег часы с надписью "Москва" за 10 миллионов.