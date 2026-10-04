G-SHOCK за 300 тысяч гривен: Casio создала часы, которых будет всего 800 в мире

Новинка получила название MRG-B2100HR-1A и создана в честь 30-летия премиальной линейки MR-G. Ее дизайн вдохновлен японской концепцией haruka, связанной с идеями силы, долговечности и течения времени.

Casio G-SHOCK MRG-B2100HR-1A, созданные в честь 30-летия премиальной линейки MR-G. Фото: PR Times

В центре внимания – циферблат

Одной из главных особенностей часов стал трехмерный циферблат, созданный с отсылкой к традиционной японской технике kigumi. Она подразумевает соединение деревянных деталей без гвоздей, клея и других металлических креплений. В G-SHOCK этот принцип переосмыслен в виде сложной решетчатой конструкции.

К работе над часами привлекли мастера традиционного искусства работы с металлической фольгой Хирото Ракусьо из Киото. Он вручную наносил на каждый циферблат платиновую фольгу, измельченную в порошок. Из-за особенностей ручной работы рисунок и блеск каждого экземпляра немного отличаются.

Мастер традиционного искусства по работе с металлической фольгой Хирото Ракусьо. Фото: PR Times

Не менее необычно смотрится корпус. Casio использовала лазерную обработку поверхности, которая создает изменяющийся эффект в зависимости от угла обзора. Безель состоит из 27 отдельных деталей, каждая из которых полируется индивидуально. Для конструкции применили премиальные сплавы, в частности COBARION и DAT55G.

Модель поступит в продажу 13 ноября. Её цена составит 1,1 млн иен, что примерно соответствует 313 тысячам гривен. В мире выпустят всего 800 таких часов, причём каждый получит собственный серийный номер. Такой G-SHOCK рассчитан прежде всего на коллекционеров, для которых часы являются не только практичным аксессуаром, но и редким предметом японского искусства и символом престижа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о часах, спасших жизнь в космосе: удивительная история легендарных Omega Speedmaster