G-SHOCK за 300 тисяч гривень: Casio створила годинник, яких буде всього 800 у світі

Новинка отримала назву MRG-B2100HR-1A і створена на честь 30-річчя преміальної лінійки MR-G. Її дизайн натхненний японською концепцією haruka, яка пов'язана з ідеями сили, довговічності та плину часу.

Casio G-SHOCK MRG-B2100HR-1A створена на честь 30-річчя преміальної лінійки MR-G. Фото: PR Times

У центрі уваги — циферблат

Однією з головних особливостей годинника став тривимірний циферблат, створений із відсиланням до традиційної японської техніки kigumi. Вона передбачає з'єднання дерев'яних деталей без цвяхів, клею та інших металевих кріплень. У G-SHOCK цей принцип переосмислили у вигляді складної решітчастої конструкції.

До роботи над годинником залучили майстра традиційного мистецтва роботи з металевою фольгою Хірото Ракусьо з Кіото. Він вручну наносив на кожен циферблат платинову фольгу, подрібнену на порошок. Через особливості ручної роботи малюнок і блиск кожного екземпляра трохи відрізняються.

Майстер традиційного мистецтва роботи з металевою фольгою Хірото Ракусьо. Фото: PR Times

Не менш незвично виглядає корпус. Casio використала лазерну обробку поверхні, яка створює ефект, що змінюється залежно від кута огляду. Безель складається з 27 окремих деталей, кожна з яких полірується індивідуально. Для конструкції застосували преміальні сплави, зокрема COBARION і DAT55G.

Модель надійде у продаж 13 листопада. Її ціна становитиме 1,1 млн єн, що приблизно відповідає 313 тисячам гривень. У світі випустять лише 800 таких годинників, причому кожен отримає власний серійний номер. Такий G-SHOCK розрахований насамперед на колекціонерів, для яких годинник є не лише практичним аксесуаром, а й рідкісним предметом японського мистецтва та символом престижу.

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