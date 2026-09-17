Джефф Кунс превратил "собаку из шарика" в часы: что придумали Hublot

Джефф Кунс и швейцарский часовой бренд Hublot представили необычную модель, созданную по мотивам знаменитой скульптуры Balloon Dog. Вместо привычного плоского корпуса часы получили объемные формы, которые должны создавать впечатление предмета, наполненного воздухом.

Hublot представляет часы Classic Fusion Balloon Dog от Джеффа Кунса. Фото: Hublot

Как "собаку из шарика" превратили в часы

Модель получила название Classic Fusion Balloon Dog by Jeff Koons. Ее дизайн отсылает к работе Кунса Balloon Dog из серии Celebration, начатой в 1990-х годах. В Hublot отмечают, что при создании часов старались перенести характерные округлые формы скульптуры не только во внешний вид корпуса, но и в небольшие детали.

Корпус диаметром 42 мм имеет выпуклые поверхности и необычную геометрию. Такой подход должен создавать визуальную иллюзию, будто часы действительно "надуты" воздухом. Эту же идею продолжают выпуклое сапфировое стекло, объемный циферблат и другие элементы конструкции.

Связь с Balloon Dog заметна и в деталях. Заводная головка выполнена в форме воздушного шарика, а противовес секундной стрелки стилизован под собаку из воздушных шариков. Ремешок также получил округлые элементы крепления и гладкую поверхность с эффектом металлик.

Три варианта и всего 200 экземпляров каждого

Часы представлены в трех исполнениях. Покупателям предложат версию из зеркально отполированной нержавеющей стали, а также варианты из анодированного алюминия красного и синего цветов. Каждый из трех вариантов выпущен ограниченной серией по 200 экземпляров.

Hublot представляет часы Classic Fusion Balloon Dog от Джеффа Кунса. Фото: Hublot

Внутри установлен мануфактурный автоматический механизм, а специально разработанный ротор выполнен из вольфрама. Производство, изготовление и сборка часов осуществляются на мануфактуре Hublot в швейцарском Ньоне. Модель также получила специальный футляр с фигуркой собаки из воздушных шариков, выполненной в цвете соответствующей версии часов.

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