Джефф Кунс перетворив "собаку з кульки" на годинник: що придумали Hublot

Джефф Кунс і швейцарський бренд Hublot представили незвичайну модель, створену за мотивами знаменитої скульптури Balloon Dog. Замість звичного плоского корпусу годинник отримав об'ємні форми, які повинні створювати враження предмета, наповненого повітрям.

Hublot презентує годинник Classic Fusion Balloon Dog від Джеффа Кунса. Фото: Hublot

Як "собаку з кульки" перетворили на годинник

Модель дістала назву Classic Fusion Balloon Dog by Jeff Koons. Її дизайн відсилає до роботи Кунса Balloon Dog із серії Celebration, розпочатої у 1990-х роках. У Hublot зазначають, що при створенні годинника намагалися перенести характерні округлі форми скульптури не лише у зовнішній вигляд корпусу, а й у дрібні деталі.

Корпус діаметром 42 мм має опуклі поверхні та незвичайну геометрію. Такий підхід повинен створювати візуальну ілюзію, ніби годинник дійсно "надутий" повітрям. Цю ж ідею продовжують опукле сапфірове скло, об'ємний циферблат та інші елементи конструкції.

Зв'язок із Balloon Dog помітний і в деталях. Заводна головка виконана у формі вузлика повітряної кульки, а противагу секундної стрілки стилізовано під собаку з повітряних кульок. Ремінець також отримав округлі елементи кріплення та гладку поверхню з ефектом металік.

Три варіанти та всього 200 примірників кожного

Годинник представлений у трьох виконаннях. Покупцям запропонують версію із дзеркально відполірованої нержавіючої сталі, а також варіанти з анодованого алюмінію червоного та синього кольорів. Кожен із трьох варіантів випущений обмеженою серією по 200 екземплярів.

Hublot представляє годинник Classic Fusion Balloon Dog від Джеффа Кунса. Фото: Hublot

Усередині встановлено автоматичний мануфактурний механізм, а спеціально розроблений ротор виконаний з вольфраму. Виробництво, виготовлення та складання годинників здійснюються на мануфактурі Hublot у швейцарському Ньоні. Модель також отримала спеціальний футляр із фігуркою собаки з повітряних кульок, виконаною у кольорі відповідної версії годинника.

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