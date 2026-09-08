Casio случайно показала новый G-Shock: часы уже сравнивают с легендарными Patek Philippe

Японский часовой гигант Casio случайно оказался в центре внимания после того, как на официальном сайте компании в Японии раньше времени появились страницы новой неанонсированной линейки. Утечка моментально привлекла внимание коллекционеров и фанатов бренда по всему миру, породив волну бурных обсуждений.

Иллюстрированное изображение загадочной новинки Casio G-Shock, вызвавшей ажиотаж в сети. Фото: ИИ

Главной интригой новинки стал дизайн. Из-за характерной формы корпуса и плавных линий часы мгновенно сравнили с культовым люксовым хронографом Patek Philippe Nautilus. В часовом сообществе новинку уже успели окрестить "CasioNaut" — по аналогии с тем, как знаменитые модели GA-2100 в свое время получили прозвище "CasiOak" из-за сходства с Audemars Piguet Royal Oak. При этом в основе внешнего вида прослеживается преемственность классического восьмиугольного безеля оригинальных G-Shock 5000.

Что известно о новой линейке G-Shock 2500

Согласно утекшим данным, серия будет представлена несколькими модификациями на любой вкус:

GAC-2500: ультралегкие полимерные модели весом всего 47 граммов для тех, кто ценит максимальный комфорт и невесомость на руке.

GMC-2500: комбинированные версии со стальным безелем и прочным полимерным ремешком.

GMC-2500D: полностью стальные модификации на элегантном металлическом браслете, которые выглядят наиболее строго и солидно.

Подборка изображений новой линейки G-Shock в различных цветах. Источник: страница @Geesgshock в Instagram

Несмотря на премиальный дизайн, отсылающий к элитному часовому искусству, новинки сохраняют главные ДНК-фишки бренда — абсолютную неубиваемость, фирменную защиту от ударов и падений, а также высокую водонепроницаемость. Официальный релиз линейки ожидается в ноябре 2026 года.

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