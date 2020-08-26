Советы коллекционеру: как правильно хранить старинные часы

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Павел Зинченко
Если ты заядлый коллекционер старинных вещей, то ты наверняка знаешь, что они требуют особого отношения. В первую очередь это касается их хранения. Сегодня с помощью издания mport мы напомним тебе, как правильно хранить старинные часы.
1. Опасайтесь перепадов температуры, от которых дерево портится и трескается. Старинные деревяные часы нужно хранить в условиях комнатной температуры - 18 - 22 °С.
2. Влажность способствует гниению. Необходима отличная вентиляция и вытяжка.
3. Используйте скипидар против насекомых. Шприцем необходимо залить его в щели, где скопились червячки. Если поражен мелкий предмет, можно положить его в целлофановый пакет вместе с ватным тампоном, смоченным в скипидаре, и туго завязать.
4. Пыль нужно постоянно вытирать влажной тряпкой. Раз в полгода — дезинфицировать химикатами. Используйте химические средства с воском и часы будут как новенькие.
5. Часы боятся простоев. Регулярно заводи их и тогда сможешь продлить их жизнь.
Надеемся, эти советы помогут тебе еще сильнее улучшить свою коллекцию старинных часов. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти признаках того, что ваши любимые часы пора менять.
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