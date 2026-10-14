Часы будущего напечатали на 3D-принтере: чем удивляет необычная модель Exo.1

Часы обычно состоят из множества деталей, но Parivas предлагает другой подход. Модель Exo.1 была создана с помощью металлической 3D-печати: ее корпус имеет решетчатую структуру, напоминающую экзоскелет и ставшую главной особенностью дизайна.

Parivas представляет на выставке WindUp Watch Fair в Нью-Йорке часы Exo.1 из нержавеющей стали, напечатанные на 3D-принтере. Фото: Prnewswire

Как работает необычная конструкция

Для производства Exo.1 используют нержавеющую сталь марки 316L. Металлический порошок превращают в сложную конструкцию, формируя ее слой за слоем. Решетчатый каркас объединяет безель, корпус, ушки для ремешка, элементы циферблата и индексы часов. Разработчики изначально создавали часы с учетом возможностей 3D-печати, а не приспосабливали обычную модель к новой технологии.

Особое внимание привлекают индексы, которые зависают внутри корпуса. Они имеют полую структуру, а внутрь встроены тритиевые подсветочные трубки. Благодаря этому время можно считывать в темноте без внешнего источника света.

Шесть лет разработки

Над Exo.1 работали шесть лет – в общей сложности более 10 000 часов. Соучредитель Parivas Микки Браун пришел к часовому проекту из аэрокосмической инженерии, где применяют сложные решетчатые структуры. Этот опыт помог команде перенести инженерный подход в аксессуар.

Где можно увидеть Exo.1

Parivas представит часы на выставке WindUp Watch Fair в Нью-Йорке 16-18 октября 2026 года. Посетители смогут рассмотреть вблизи конструкцию и пообщаться с четырьмя соучредителями компании. Ограниченное количество готовых моделей будут продавать на стенде, поэтому покупатели смогут забрать часы сразу. Следующую партию заказов планируют доставлять в первом квартале 2027 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Casio создала часы, которых будет всего 800