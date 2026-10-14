Годинник майбутнього надрукували на 3D-принтері: чим дивує незвичайна модель Exo.1

Годинники зазвичай складаються з багатьох деталей, але Parivas пропонує інший підхід. Модель Exo.1 створили за допомогою металевого 3D-друку: її корпус має ґратчасту структуру, що нагадує екзоскелет і стала головною особливістю дизайну.

Parivas презентує на виставці WindUp Watch Fair у Нью-Йорку годинник Exo.1 з нержавіючої сталі, надрукований за допомогою 3D-принтера. Фото: Prnewswire

Як працює незвичайна конструкція

Для виготовлення Exo.1 використовують нержавіючу сталь марки 316L. Металевий порошок перетворюють на складну конструкцію, формуючи її шар за шаром. Ґратчастий каркас об’єднує безель, корпус, вушка для ремінця, елементи циферблата та індекси годин. Розробники від початку створювали годинник з урахуванням можливостей 3D-друку, а не пристосовували звичайну модель до нової технології.

Особливу увагу привертають індекси, які ніби зависають усередині корпусу. Вони мають порожнисту структуру, а всередині вбудовані тритієві трубки для підсвічування. Завдяки цьому час можна зчитувати в темряві без зовнішнього джерела світла.

Шість років розробки

Над Exo.1 працювали шість років — загалом понад 10 000 годин. Співзасновник Parivas Міккі Браун прийшов до годинникового проєкту з аерокосмічної інженерії, де застосовують складні ґратчасті структури. Цей досвід допоміг команді перенести інженерний підхід у наручний аксесуар.

Де можна побачити Exo.1

Parivas представить годинник на виставці WindUp Watch Fair у Нью-Йорку 16-18 жовтня 2026 року. Відвідувачі зможуть роздивитися конструкцію зблизька та поспілкуватися з чотирма співзасновниками компанії. Обмежену кількість готових моделей продаватимуть на стенді, тож покупці зможуть забрати годинник одразу. Наступну партію замовлень планують доставляти у першому кварталі 2027 року.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Casio створила годинник, яких буде всього 800