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Часы, которые спасли жизнь в космосе: удивительная история легендарных Omega Speedmaster

История культового хронографа Omega Speedmaster, прошедшего жесткие тесты NASA, покорившего Луну и спасшего астронавтов "Аполлона-13".

17 августа 2026, 11:31
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Сергій Кречмаровський

История освоения космоса полна героизма, высоких технологий и неожиданных спасений. Однако немногие знают, что во время одной из самых опасных космических миссий решающую роль сыграл не бортовой компьютер, а обычный механический хронограф на запястье астронавта. Речь идет о легендарных часах Omega Speedmaster Professional.

Часы, которые спасли жизнь в космосе: удивительная история легендарных Omega Speedmaster

Астронавт Алан Бин с часами Omega Speedmaster. / Фото: NASA / Wikimedia Commons

Строгие тесты NASA и лунная высадка

В 1960-х годах NASA искало хронометр, способный выдержать экстремальные условия открытого космоса. Все представленные образцы подвергли адским испытаниям: их нагревали до 93 °C, замораживали до -18 °C, подвергали мощным вибрациям, сотрясениям и агрессивному воздействию чистого кислорода.

Единственными часами, которые прошли все тесты и сохранили высокую точность хода, стали Omega Speedmaster. Уже в июле 1969 г. во время миссии "Аполлон-11" этот хронограф вместе с Баззом Олдрином ступил на поверхность Луны, навсегда получив статус Moonwatch.

Часы, которые спасли жизнь в космосе: удивительная история легендарных Omega Speedmaster - фото 2

Компиляция изображений хронографа Omega Speedmaster. / Фото: Auge = mit / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

14 секунд, спасших экипаж "Аполлона-13"

Самый драматичный момент в истории Omega произошел в апреле 1970 года. Во время миссии "Аполлон-13" по пути к Луне взорвался баллон с кислородом. Бортовые системы были обесточены, а экипаж оказался на грани гибели в поврежденном корабле.

Чтобы вернуться на Землю, астронавтам требовалось вручную корректировать траекторию полета. Для этого нужно было запустить двигатель точно на 14 секунд – малейшая ошибка означала бы сгорание в атмосфере или вечный дрейф в космосе.

Поскольку электронные приборы не работали, астронавт Джек Суайгерт отсчитывал эти решающие 14 секунд с помощью Omega Speedmaster. Двигатель выключили вовремя, и экипаж успешно вернулся домой.

За этот подвиг компания Omega получила самую высокую награду NASA – "Серебряный Снупи". Сегодня Omega Speedmaster остается не просто аксессуаром, а настоящим символом надежности, прошедшим испытание космосом.

Напоминаем: ранее портал "Комментарии" рассказывал тайну часов "Мария-Антуанетта".





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Источник: https://www.omegawatches.com/stories/omega-and-apollo-13-50-years-later
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