Casio випадково показала новий G-Shock: годинник уже порівнюють із легендарними Patek Philippe

Японський годинниковий гігант Casio випадково опинився в центрі уваги після того, як на офіційному сайті компанії в Японії напередодні з'явилися сторінки нової неанонсованої лінійки. Витік моментально привернув увагу колекціонерів та фанатів бренду по всьому світу, породивши хвилю бурхливих обговорень.

Ілюстроване зображення загадкової новинки Casio G-Shock, що викликала ажіотаж у мережі. Фото: ШІ

Головною інтригою новинки став дизайн. Через характерну форму корпусу та плавні лінії годинник миттєво порівняли з культовим люксовим хронографом Patek Philippe Nautilus. У годинниковій спільноті новинку вже встигли охрестити "CasioNaut" — за аналогією з тим, як знамениті моделі GA-2100 свого часу отримали прізвисько "CasiOak" через схожість з Audemars Piguet Royal Oak. При цьому в основі зовнішнього вигляду простежується наступність класичного восьмикутного безеля оригінальних G-Shock 5000.

Що відомо про нову лінійку G-Shock 2500

Згідно з даними, серія буде представлена декількома модифікаціями на будь-який смак:

GAC-2500: ультралегкі полімерні моделі вагою всього 47 грамів для тих, хто цінує максимальний комфорт та невагомість на руці.

GMC-2500: комбіновані версії зі сталевим безелем та міцним полімерним ремінцем.

GMC-2500D: повністю сталеві модифікації на елегантному металевому браслеті, які виглядають найбільш строго та солідно.

Добірка зображень нової лінійки G-Shock у різних кольорах. Джерело: сторінка @Geesgshock в Instagram

Незважаючи на преміальний дизайн, що відсилає до елітного годинникового мистецтва, новинки зберігають головні ДНК-фішки бренду – абсолютну невбивність, фірмовий захист від ударів та падінь, а також високу водонепроникність. Офіційний реліз лінійки очікується у листопаді 2026 року.

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