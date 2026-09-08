logo_ukra

BTC/USD

78411

ETH/USD

2477.49

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік годинники Casio випадково показала новий G-Shock: годинник уже порівнюють із легендарними Patek Philippe
commentss НОВИНИ Всі новини

Casio випадково показала новий G-Shock: годинник уже порівнюють із легендарними Patek Philippe

У мережі бурхливо обговорюють несподіваний витік: культовий бренд готує до виходу лінійку, яка поєднує легендарну міцність G-Shock та дизайн у стилі елітного годинника.

8 вересня 2026, 10:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Японський годинниковий гігант Casio випадково опинився в центрі уваги після того, як на офіційному сайті компанії в Японії напередодні з'явилися сторінки нової неанонсованої лінійки. Витік моментально привернув увагу колекціонерів та фанатів бренду по всьому світу, породивши хвилю бурхливих обговорень.

Casio випадково показала новий G-Shock: годинник уже порівнюють із легендарними Patek Philippe

Ілюстроване зображення загадкової новинки Casio G-Shock, що викликала ажіотаж у мережі. Фото: ШІ

Головною інтригою новинки став дизайн. Через характерну форму корпусу та плавні лінії годинник миттєво порівняли з культовим люксовим хронографом Patek Philippe Nautilus. У годинниковій спільноті новинку вже встигли охрестити "CasioNaut" — за аналогією з тим, як знамениті моделі GA-2100 свого часу отримали прізвисько "CasiOak" через схожість з Audemars Piguet Royal Oak. При цьому в основі зовнішнього вигляду простежується наступність класичного восьмикутного безеля оригінальних G-Shock 5000.

Що відомо про нову лінійку G-Shock 2500

Згідно з даними, серія буде представлена декількома модифікаціями на будь-який смак:

GAC-2500: ультралегкі полімерні моделі вагою всього 47 грамів для тих, хто цінує максимальний комфорт та невагомість на руці.

GMC-2500: комбіновані версії зі сталевим безелем та міцним полімерним ремінцем.

GMC-2500D: повністю сталеві модифікації на елегантному металевому браслеті, які виглядають найбільш строго та солідно.

Casio випадково показала новий G-Shock: годинник уже порівнюють із легендарними Patek Philippe - фото 2

Добірка зображень нової лінійки G-Shock у різних кольорах. Джерело: сторінка @Geesgshock в Instagram

Незважаючи на преміальний дизайн, що відсилає до елітного годинникового мистецтва, новинки зберігають головні ДНК-фішки бренду – абсолютну невбивність, фірмовий захист від ударів та падінь, а також високу водонепроникність. Офіційний реліз лінійки очікується у листопаді 2026 року.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про дивовижну історію легендарних Omega Speedmaster.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/p/Dc1sPHeDik8/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AAZ4nj-4K8-7fxauDq1LE0T
Теги:

Новини

Всі новини