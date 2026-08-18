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Ахметов зажег часы с надписью "Москва" за 10 миллионов (ФОТО)

Ринат Ахметов появился в редких часах Patek Philippe World Time за 10 млн гривен

18 августа 2026, 21:25
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Slava Kot

Украинский миллиардер Ринат Ахметов привлек внимание необычным аксессуаром. На одном из последних фото на его руке заметили редкие часы Patek Philippe, стоимость которых на коллекционном рынке может достигать около 10 млн гривен.

Ахметов зажег часы с надписью "Москва" за 10 миллионов (ФОТО)

Ринат Ахметов носит часы Patek Philippe. Фото из открытых источников

На модель обратили внимание авторы ресурса cats and watches, специализирующегося на часах известных людей. По их данным, Ахметов носит часы Patek Philippe World Time 5131R, которые созданы для одновременного отображения времени в 24 часовых поясах.

Как пишут специалисты, его главная особенность – это циферблат с названиями мировых столиц. Среди них Париж, Токио, Лондон, Сидней и Москва.

Ахметов зажег часы с надписью ”Москва” за 10 миллионов (ФОТО) - фото 2

Ахметов появился на публике в часах с надписью "Москва" за 10 миллионов

Отдельного внимания заслуживает оформление циферблата. Для его изготовления используется традиционная техника cloisonne. По этой технике мастера вручную формируют узор тонкой золотой проволокой, после чего заполняют отдельные элементы цветной эмалью. Именно ручная работа делает каждые такие часы особенно сложными в производстве.

Ахметов зажег часы с надписью ”Москва” за 10 миллионов (ФОТО) - фото 2

Часы Patek Philippe World Time 5131R

Patek Philippe World Time 5131R выпускался ограниченным тиражом, поэтому найти его в обычной продаже крайне сложно. Примерная стоимость модели может составлять от 90 до 175 тысяч долларов в зависимости от состояния, комплектации и конкретной версии.

Из-за редкости часов их цена на вторичном рынке может быть еще выше. В случае коллекционных экземпляров она способна приближаться к 10 млн. гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ринат Ахметов мог купить самую дорогую квартиру в мире. Элитная резиденция в Монако могла обойтись в 550 миллионов долларов.

Также "Комментарии" писали о 10 роскошных часах, выбирающих легенды мирового спорта.



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Источник: https://www.threads.com/@cats_and_watches/post/DcK0EDhjdCv
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