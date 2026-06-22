Женщины под угрозой: ученые выяснили, почему системы безопасности авто могут работать не для всех

Современные автомобили становятся все безопаснее, однако новые исследования показывают, что уровень защиты водителей и пассажиров может существенно отличаться в зависимости от пола. К такому выводу пришли специалисты Грацкого технологического университета в Австрии, проанализировавшие данные о дорожно-транспортных происшествиях за последние годы.

Женщина за рулем. Фото: из открытых источников

Ученые изучили статистику аварий за двенадцатилетний период и смоделировали различные сценарии столкновений с использованием цифровых технологий. Результаты исследования показали, что женщины в ДТП нередко получают более серьезные травмы, чем мужчины, даже находясь в аналогичных условиях.

По мнению исследователей, одна из причин заключается в подходах, которые десятилетиями использовались при разработке автомобильных систем безопасности. Большинство краш-тестов проводилось с применением манекенов, созданных на основе среднестатистических мужских физических параметров. Даже так называемые "женские" модели зачастую представляли собой лишь уменьшенные версии мужских манекенов и не отражали реальные особенности строения женского тела.

Эксперты отмечают, что различия в анатомии – строении таза, грудной клетки, позвоночника и плечевого пояса – могут существенно влиять на характер нагрузки во время столкновения. Кроме того, женщины чаще располагаются ближе к рулевому колесу и подушкам безопасности, что также влияет на риск получения повреждений.

В автомобильной отрасли уже начали реагировать на проблему. В Соединенных Штатах при испытаниях все чаще используют новый манекен THOR-05F, который более точно воспроизводит параметры женского тела и оснащен дополнительными датчиками для фиксации нагрузок во время удара.

Параллельно производители внедряют интеллектуальные системы безопасности. Речь идет о ремнях нового поколения, которые способны автоматически регулировать силу натяжения с учетом роста человека, его положения в салоне и силы столкновения.

Авторы исследования считают, что пересмотр существующих стандартов испытаний может стать важным шагом к созданию автомобилей, одинаково безопасных для всех пассажиров независимо от пола.

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