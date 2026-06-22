Жінки під загрозою: вчені з'ясували, чому системи безпеки авто можуть працювати не для всіх

Сучасні автомобілі стають дедалі безпечнішими, проте нові дослідження показують, що рівень захисту водіїв та пасажирів може суттєво відрізнятися залежно від статі. Такого висновку дійшли фахівці Грацького технологічного університету в Австрії, які проаналізували дані про дорожньо-транспортні пригоди за останні роки.

Жінка за кермом. Фото: з відкритих джерел

Вчені вивчили статистику аварій за дванадцятирічний період та змоделювали різні сценарії зіткнень з використанням цифрових технологій. Результати дослідження показали, що жінки в ДТП нерідко зазнають серйозніших травм, ніж чоловіки, навіть перебуваючи в аналогічних умовах.

На думку дослідників, одна із причин полягає у підходах, які десятиліттями використовувалися при розробці автомобільних систем безпеки. Більшість краш-тестів проводили із застосуванням манекенів, створених на основі середньостатистичних чоловічих фізичних параметрів. Навіть так звані "жіночі" моделі найчастіше були лише зменшеними версіями чоловічих манекенів і не відображали реальні особливості будови жіночого тіла.

Експерти зазначають, що відмінності в анатомії – будові таза, грудної клітки, хребта та плечового поясу – можуть суттєво впливати на характер навантаження під час зіткнення. Крім того, жінки частіше розташовуються ближче до кермового колеса та подушок безпеки, що також впливає на ризик отримання пошкоджень.

В автомобільній галузі вже почали реагувати на проблему. У Сполучених Штатах при випробуваннях все частіше використовують новий манекен THOR-05F, який точніше відтворює параметри жіночого тіла та оснащений додатковими датчиками для фіксації навантажень під час удару.

Паралельно виробники запроваджують інтелектуальні системи безпеки. Йдеться про ремені нового покоління, які здатні автоматично регулювати силу натягу з урахуванням зростання людини, її положення в салоні та сили зіткнення.

Автори дослідження вважають, що перегляд існуючих стандартів випробувань може стати важливим кроком до створення автомобілів, які однаково безпечні для всіх пасажирів незалежно від статі.

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