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Кондиционер или открытые окна: водителям рассказали, как реально сократить расход топлива летом

Эксперты объяснили, почему привычный способ охлаждения салона может обходиться значительно дороже, чем кажется.

19 июня 2026, 17:02
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Кравцев Сергей

Летняя жара заставляет водителей практически постоянно пользоваться кондиционером, однако такая привычка может заметно увеличить расходы на топливо. Автомобильные эксперты рассказали, в каких случаях от климатической системы лучше отказаться и как простое решение помогает экономить деньги во время поездок.

Кондиционер или открытые окна: водителям рассказали, как реально сократить расход топлива летом

АЗС. Фото: из открытых источников

По словам инструктора по вождению Дэйва, работа кондиционера создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля. В результате транспортное средство начинает потреблять больше топлива, особенно при движении в городском режиме, где приходится часто останавливаться и разгоняться.

Специалист рекомендует в теплую погоду использовать естественную вентиляцию салона. Открытые окна позволяют снизить температуру внутри автомобиля без включения энергозатратного оборудования. Такой подход особенно эффективен при движении на невысоких скоростях.

Исследование Общества автомобильных инженеров показало, что до скорости примерно 72 километра в час открытые окна действительно помогают экономить горючее. Однако ситуация меняется на трассе. При более быстром движении увеличивается аэродинамическое сопротивление, из-за чего автомобиль начинает тратить дополнительную энергию на преодоление воздушных потоков.

В таких условиях специалисты советуют закрывать окна и переходить на использование кондиционера. Это позволяет сохранить оптимальный баланс между комфортом и расходом топлива.

Эксперты также напоминают о других способах снизить затраты на горючее. Одним из наиболее эффективных считается соблюдение экономичного скоростного режима. По оценкам транспортных специалистов, наиболее выгодной является скорость в диапазоне от 90 до 100 километров в час.

Кроме того, водителям рекомендуют своевременно переключаться на повышенные передачи, избегать резких ускорений и по возможности использовать круиз-контроль во время длительных поездок. Все эти меры в комплексе позволяют заметно сократить расход топлива, что особенно актуально на фоне сохраняющихся высоких цен на бензин и дизельное горючее.

Специалисты подчеркивают: даже небольшие изменения в стиле вождения способны дать ощутимую экономию в течение летнего сезона.

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