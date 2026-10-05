Желтый знак на дороге может изменить маршрут: водителям напомнили важное правило

Желтый цвет на дороге может стать для водителя сигналом о временном изменении привычной организации движения. Однако далеко не каждый желтый элемент у проезжей части является временным дорожным знаком.

Дорожные знаки. Фото: из открытых источников

По действующим Правилам дорожного движения временные знаки устанавливают на переносных конструкциях, дорожном оборудовании или закрепляют на щите с желтым фоном. Именно такой знак может временно изменить направление движения, ограничение скорости, порядок проезда или маршрут объезда.

Особенно важно это во время ремонта дорог. Например, постоянный знак разрешает ехать прямо, но из-за дорожных работ установлен временный указатель, направляющий автомобили в объезд. В таком случае водитель должен следовать временной схеме, даже если она отличается от привычной.

Временные дорожные знаки имеют преимущество перед постоянными знаками и дорожной разметкой. Поэтому ориентироваться исключительно на старый указатель или знакомую разметку в зоне ремонта опасно.

При этом желтый цвет сам по себе еще не означает наличие временного знака. Водителю необходимо определить, является ли желтый элемент частью щита с дорожным знаком или перед ним обычная дорожная разметка. Желтые линии, стрелки, сетки и другие обозначения на покрытии имеют самостоятельное значение и не превращаются из-за цвета во временный знак.

Если знаки и разметка кажутся противоречивыми, прежде всего следует снизить скорость и оценить всю обстановку: дорожные знаки, разметку, светофор и действия регулировщика.

При наличии временного знака необходимо выполнять его требования и убедиться, что маневр безопасен. Если движением управляет регулировщик, его сигналы имеют приоритет. Сигналы светофора также применяются в соответствии с установленной иерархией ПДД.

Главная ошибка водителя в такой ситуации – автоматически продолжать движение по привычному маршруту. На участке ремонта схема может измениться буквально на несколько часов. Поэтому желтый щит с дорожным знаком лучше воспринимать как сигнал: условия движения здесь временно изменены.

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