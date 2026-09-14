Газ в пол: мини-спорткары для взрослых разгоняются до 80 км/ч



















Миниатюрные спорткары для взрослых превращаются в новый автомобильный тренд. Они повторяют дизайн культовых машин, но при гораздо меньших размерах способны развивать впечатляющую для своего класса скорость. Вирусные ролики с такими автомобилями уже привлекли внимание любителей необычной техники.

Маленькая машина - серьезная скорость. Фото: END OF S.T.A.Y.

Маленькая машина — серьезная скорость

Одна из компаний, оказавшихся в центре внимания, — End of S.T.A.Y. Automotive из Шанхая. Она создает уменьшенные версии известных автомобилей, включая модель, вдохновленную Porsche 964.

Например, 964 Turbo Junior рассчитан на взрослых водителей. Длина машины составляет около 2,2 метра, допустимая нагрузка — до 300 кг, а регулируемое сиденье подходит людям ростом примерно от 140 до 190 см.

Несмотря на игрушечные размеры, управление у мини-кара вполне серьезное. В оригинале отмечается, что его поведение на дороге и возможность проходить повороты заметно отличаются от обычных детских машинок.

Что скрывается под капотом

Мини-кар оснащен электромотором мощностью 2500 Вт. Производитель заявляет максимальную скорость до 80 км/ч, а также заднемоторную компоновку, задний привод и гидравлический ручной тормоз.

В сети также появляются сведения о более мощных версиях, которые могут развивать до 100 км/ч, однако такие характеристики относятся не ко всем моделям. Даже заявленных 80 км/ч достаточно, чтобы такая машина перестала восприниматься как обычная игрушка.

Не совсем игрушка

Главная особенность таких машин — сочетание внешности игрушечного автомобиля с настоящими ощущениями от управления. Их можно кастомизировать, выбирая цвет, колеса, наклейки и элементы аэродинамики.

Именно возможность персонализации становится одной из причин интереса к мини-карам. Покупатель получает не просто маленькую копию известного автомобиля, а машину, которую можно сделать максимально похожей на собственный идеал.

При этом использовать мини-спорткар на обычных дорогах можно далеко не везде. Вопрос зависит от местных правил и того, к какой категории транспортных средств отнесут конкретную модель. Поэтому наиболее естественная среда для таких машин — частные территории, закрытые площадки и треки.

Цены на подобные автомобили также могут оказаться неожиданными: некоторые версии END OF S.T.A.Y. Automotive стоят несколько тысяч долларов, а стоимость зависит от комплектации и дополнительных опций. В итоге покупатель получает необычный компромисс — автомобиль выглядит почти игрушечным, но по ощущениям и цене может быть вполне взрослым.

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