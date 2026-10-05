Жовтий знак на дорозі може змінити маршрут: водіям нагадали важливе правило

Жовтий колір на дорозі може стати для водія сигналом про тимчасову зміну звичної організації руху. Однак далеко не кожен жовтий елемент у проїжджої частини є тимчасовим знаком.

Дорожні знаки. Фото: з відкритих джерел

За чинними Правилами дорожнього руху тимчасові знаки встановлюють на переносних конструкціях, дорожньому устаткуванні або закріплюють на щиті з жовтим тлом. Саме такий знак може тимчасово змінити напрямок руху, обмеження швидкості, порядок проїзду або маршрут об'їзду.

Особливо це важливо під час ремонту доріг. Наприклад, постійний знак дозволяє їхати прямо, але через дорожні роботи встановлено тимчасовий покажчик, що направляє автомобілі в об'їзд. У такому разі водій повинен слідувати тимчасовій схемі, навіть якщо вона відрізняється від звичної.

Тимчасові дорожні знаки мають перевагу перед постійними знаками та дорожньою розміткою. Тому орієнтуватися виключно на старий покажчик чи знайому розмітку у зоні ремонту небезпечно.

У цьому жовтий колір сам собою ще означає наявність тимчасового знака. Водію необхідно визначити, чи є жовтий елемент частиною щита з дорожнім знаком або перед ним звичайна дорожня розмітка. Жовті лінії, стрілки, сітки та інші позначення на покритті мають самостійне значення і не перетворюються через колір на часовий знак.

Якщо знаки та розмітка здаються суперечливими, насамперед слід знизити швидкість та оцінити всю обстановку: дорожні знаки, розмітку, світлофор та дії регулювальника.

За наявності тимчасового знака необхідно виконувати його вимоги та переконатися, що маневр безпечний. Якщо рухом керує регулятор, його сигнали мають пріоритет. Сигнали світлофора також застосовуються відповідно до встановленої ієрархії правил дорожнього руху.

Головна помилка водія в такій ситуації – автоматично продовжувати рух за звичним маршрутом. На ділянці ремонту схема може змінитись буквально на кілька годин. Тому жовтий щит із дорожнім знаком краще сприймати як сигнал: умови руху тут тимчасово змінені.

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